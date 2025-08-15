Держреєстри Мін’юсту не працюватимуть з 16 по 18 серпня через технічні роботи

Єдині та державні реєстри, адміністрування яких належить до компетенції Міністерства юстиції, йдуть на планові технічні роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 20:00 суботи, 16 серпня, до 08:00 понеділка, 18 серпня, тимчасово не працюватимуть єдині та державні реєстри, адміністрування яких належить до компетенції Міністерства юстиції.

Як повідомили в ДП «Національні інформаційні системи», у цей період проведуть планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення.

У Національної асоціації адвокатів України заявили, що під час робіт будуть недоступні, зокрема:

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів;

Єдиний реєстр нотаріусів України;

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр довіреностей;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Єдиний державний реєстр юросіб, ФОП та громадських формувань;

Державний реєстр актів цивільного стану громадян;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Єдиний реєстр боржників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.