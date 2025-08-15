Практика судов
Папа Римский ответил, чего ждет от встречи Трампа и Путина на Аляске

13:58, 15 августа 2025
Папа Лев XIV призвал к прекращению огня в Украине перед саммитом Трампа и Путина.
Источник фото: Vatican Media
Во время пребывания в Вилле Барберини в Кастель-Гандольфо Папа Лев XIV высказался о необходимости прекращения войны в Украине и поиска мирных решений. Как сообщает Vatican News, понтифик прибыл в свою летнюю резиденцию 13 августа, где проведёт вторую часть отдыха до 19 августа.

Приветствуя людей у ворот резиденции, Папа ответил журналистам на вопросы о запланированном на 15 августа саммите президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

«Мы всегда должны искать прекращение огня. Насилие и многочисленные смерти должны прекратиться. Давайте посмотрим, как они смогут договориться. Ведь после всего этого времени, какова цель войны? Мы всегда должны искать диалог, дипломатические усилия, а не насилие, не оружие», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о роли Святого Престола в урегулировании международных конфликтов, Папа отметил, что Ватикан действует в рамках «мягкой дипломатии», постоянно призывая к ненасилию, диалогу и поиску решений, поскольку «эти проблемы нельзя решить войной».

