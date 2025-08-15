Папа Римський відповів, чого чекає від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Україні перед самітом Трампа і Путіна.

Джерело фото: Vatican Media

Під час перебування у Віллі Барберіні в Кастель-Гандольфо Папа Лев XIV висловився щодо необхідності припинення війни в Україні та пошуку мирних рішень. Як повідомляє Vatican News, понтифік прибув до своєї літньої резиденції 13 серпня, де проведе другу частину відпочинку до 19 серпня.

Вітаючи людей біля воріт резиденції, Папа відповів журналістам на питання про запланований на 15 серпня саміт президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

«Ми завжди повинні шукати припинення вогню. Насильство та численні смерті повинні припинитися. Давайте подивимося, як вони можуть домовитися. Бо після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні шукати діалогу, дипломатичних зусиль, а не насильства, не зброї», — наголосив він.

Відповідаючи на запитання про роль Святого Престолу у вирішенні міжнародних конфліктів, Папа зазначив, що Ватикан діє в межах «м’якої дипломатії», постійно закликаючи до ненасильства, діалогу та пошуку рішень, оскільки «ці проблеми не можна вирішити війною».

