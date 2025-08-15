Практика судов
В Черкасской области раскрыли схему хищения государственного газа на 251 млн грн

14:33, 15 августа 2025
Участники аферы незаконно выкачали из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.
В Черкасской области правоохранители раскрыли масштабную схему присвоения топлива из газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По материалам дела, в течение февраля–июня 2023 года фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тыс. грн.

К организации аферы причастен бывший глава местной частной компании в сфере газоснабжения, который в то время занимал должность председателя правления этого предприятия.

«Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала “голубое” топливо у государственного поставщика для покрытия собственных производственных потерь.

В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье», — заявили в СБУ.

Также там добавляют: вместо того чтобы выплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты осуществили несанкционированный отбор газа из государственной «трубы» ГТС.

Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались «исключительными обстоятельствами» и продолжали отбор природного газа для нужд компании. При этом полученную прибыль делили между собой.

«Таким образом участники аферы незаконно “выкачали” из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа», — подчеркнули в ведомстве.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружены документация, телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы».

В настоящее время правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю частной компании. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

В СБУ добавили, что продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников аферы.

