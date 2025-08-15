На Черкащині викрили схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

Учасники оборудки незаконно викачали з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.

На Черкащині правоохоронці викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України. Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тис. грн.

До організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства.

«Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала «блакитне» паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат.

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину», - заявили в СБУ.

Також там додають, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної «труби» ГТС.

Щоб виправдати злочин, ділки прикривались «винятковими обставинами» та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

«У такий спосіб учасники оборудки незаконно «викачали» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу», - підкреслили у відомстві.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами «схеми».

Наразі правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику приватної компанії. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.

У СБУ додали, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

