Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині викрили схему розкрадання державного газу на 251 млн грн

14:33, 15 серпня 2025
Учасники оборудки незаконно викачали з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.
На Черкащині викрили схему розкрадання державного газу на 251 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи (ГТС) України. Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тис. грн.

До організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства.

«Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала «блакитне» паливо у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат.

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину», - заявили в СБУ.

Також там додають, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної «труби» ГТС.

Щоб виправдати злочин, ділки прикривались «винятковими обставинами» та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

«У такий спосіб учасники оборудки незаконно «викачали» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу», - підкреслили у відомстві.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами «схеми».

Наразі правоохоронці повідомили про підозру екскерівнику приватної компанії. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.

У СБУ додали, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

СБУ Черкаси газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Галина Третьякова виступила проти примусового виселення з житла без рішення суду

За словами Третьякової, комітет врахував її правки до законопроекту щодо заборони виселення з житла без рішення суду, однак наразі фінальна редакція до другого читання не опублікована

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду