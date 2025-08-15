Судье Оболонского райсуда Киева Тарасу Андрейчуку вручили орден «За мужество» III степени

Судья Оболонского районного суда города Киева Тарас Андрейчук получил государственную награду — орден «За мужество» III степени.
Согласно Указу Президента Украины № 286/2025 от 7 мая 2025 года, Тарас Андрейчук — капитан Вооруженных Сил Украины, командир батареи 45-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского — отмечен за личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное выполнение воинского долга.
15 августа командир 45-й отдельной артиллерийской бригады полковник Олег Файдюк торжественно вручил награду судье в присутствии коллектива Оболонского райсуда Киева.
