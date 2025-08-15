Судді Оболонського райсуду Києва Тарасу Андрейчуку вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня

Суддя Тарас Андрейчук отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня за особисту відвагу та самовіддану службу в лавах ЗСУ.

Суддя Оболонського районного суду міста Києва Тарас Андрейчук отримав державну нагороду — орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Відповідно до Указу Президента України № 286/2025 від 7 травня 2025 року, Тараса Андрейчука — капітана Збройних Сил України, командира батареї 45-ої окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського — відзначено за особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане виконання військового обов’язку.

15 серпня командир 45-ої окремої артилерійської бригади полковник Олег Файдюк урочисто вручив нагороду судді в присутності колективу Оболонського райсуду Києва.

