Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

10:30, 15 августа 2025
Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.
Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект 13354 о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно совершенствования защиты прав лиц, признанных судом недееспособными, который подал народный депутат Павел Павлиш вместе с коллегами.

Предлагается внести изменения в ряд статей Гражданского кодекса Украины, в частности:

  • предоставить право физическому лицу, признанному недееспособным, членам его семьи или адвокату подавать заявление в суд о восстановлении гражданской дееспособности;
  • предоставить право суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным, члена его семьи (изменениями в статью 75 ГК предлагается добавить, что суд может освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным, члена его семьи);
  • установить контроль за осуществлением опеки и попечительства над недееспособными лицами и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена (новая статья 79-1, по которой с целью защиты прав и законных интересов лиц, признанных судом недееспособными или гражданская дееспособность которых ограничена, суд может обязать орган опеки и попечительства установить и осуществлять контроль за деятельностью опекуна или попечителя в порядке, установленном Кабмином);
  • изменить термин «учебное заведение» на «заведение образования».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада планирует определить особые условия привлечения к боевым задачам и перемещения в другую местность для супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что к выполнению боевых задач исключительно по собственному согласию привлекается военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет — при определенных условиях.

Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду