Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

10:30, 15 августа 2025
Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.
Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект 13354 о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно совершенствования защиты прав лиц, признанных судом недееспособными, который подал народный депутат Павел Павлиш вместе с коллегами.
Предлагается внести изменения в ряд статей Гражданского кодекса Украины, в частности:
- предоставить право физическому лицу, признанному недееспособным, членам его семьи или адвокату подавать заявление в суд о восстановлении гражданской дееспособности;
- предоставить право суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным, члена его семьи (изменениями в статью 75 ГК предлагается добавить, что суд может освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным, члена его семьи);
- установить контроль за осуществлением опеки и попечительства над недееспособными лицами и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена (новая статья 79-1, по которой с целью защиты прав и законных интересов лиц, признанных судом недееспособными или гражданская дееспособность которых ограничена, суд может обязать орган опеки и попечительства установить и осуществлять контроль за деятельностью опекуна или попечителя в порядке, установленном Кабмином);
- изменить термин «учебное заведение» на «заведение образования».
Автор: Наталя Мамченко
