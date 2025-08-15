Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект 13354 про внесення змін до Цивільного кодексу щодо вдосконалення захисту прав осіб, визнаних судом недієздатними, який подав народний депутат Павло Павліш разом з колегами.

Пропонується внести зміни до низки статей Цивільного кодексу України, зокрема

надати право фізичній особі, визнаній недієздатною, членам її сім’ї або адвокату подавати заяву до суду про поновлення цивільної дієздатності;

надати право суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною, члена її сім’ї (змінами до статті 75 ЦК пропонується додати, що суд може звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною, члена її сім’ї)

встановити контроль за здійсненням опіки та піклування над недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена (нова стаття 79-1, за якою з метою захисту прав та законних інтересів осіб, визнаних судом недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена, суд може зобов’язати орган опіки та піклування встановити та здійснювати контроль за діяльністю опікуна або піклувальника у порядку, встановленому Кабміном)

змінити термін «навчальний заклад» на «заклад освіти».

Автор: Наталя Мамченко

