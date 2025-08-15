Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

10:30, 15 серпня 2025
Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.
Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект 13354 про внесення змін до Цивільного кодексу щодо вдосконалення захисту прав осіб, визнаних судом недієздатними, який подав народний депутат Павло Павліш разом з колегами.

Пропонується внести зміни до низки статей Цивільного кодексу України, зокрема

  • надати право фізичній особі, визнаній недієздатною, членам її сім’ї або адвокату подавати заяву до суду про поновлення цивільної дієздатності;
  • надати право суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною, члена її сім’ї (змінами до статті 75 ЦК пропонується додати, що суд може звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною, члена її сім’ї)
  • встановити контроль за здійсненням опіки та піклування над недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена (нова стаття 79-1, за якою з метою захисту прав та законних інтересів осіб, визнаних судом недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена, суд може зобов’язати орган опіки та піклування встановити та здійснювати контроль за діяльністю опікуна або піклувальника у порядку, встановленому Кабміном)
  • змінити термін «навчальний заклад» на «заклад освіти».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду