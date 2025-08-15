Трамп вылетел на Аляску для встречи с Путиным, видео

Дональд Трамп во главе с американской делегацией вылетел на Аляску.

Президент США Дональд Трамп во главе с американской делегацией вылетел на Аляску, где у него состоится встреча с Путиным.

Трамп сначала отправился из Белого дома на авиабазу Эндрюс, откуда он уже улетел на Аляску самолетом Airforce One.

Ранее в Белом доме раскрыли состав делегации, которая прибудет с Трампом на Аляску.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

