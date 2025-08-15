Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з Путіним, відео

Дональд Трамп на чолі з американською делегацією вилетів на Аляску.

Фото: Суспільне

Президент США Дональд Трамп на чолі з американською делегацією вилетів на Аляску, де у нього відбудеться зустріч з Путіним.

Трамп спочатку вирушив із Білого дому на авіабазу Ендрюс, звідки він вже полетів на Аляску літаком Airforce One.

Раніше ми писали, що у Білому домі розкрили склад делегації, яка прибуде з Трампом на Аляску.

к відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

