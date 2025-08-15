Практика судов
  1. В мире

В ЕС надеются, что после Аляски Путин начнет переговоры с Украиной о прекращении огня без условий — Мерц

13:20, 15 августа 2025
Фридрих Мерц заявил, что в ЕС ожидают, что Путин серьезно отнесется к предложению Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без условий после встречи на Аляске.
В ЕС надеются, что после Аляски Путин начнет переговоры с Украиной о прекращении огня без условий — Мерц
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ЕС ожидают, что Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске начнет переговоры с Украиной о прекращении войны без предварительных условий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Через три с половиной года после нападения на Украину, нарушившего международное право, у России есть возможность договориться о прекращении огня и прекратить боевые действия. Мы ожидаем, что Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без условий после встречи на Аляске», — заявил он.

Также Фридрих Мерц отметил, что в последние дни Германия совместно с Украиной и ее европейскими союзниками показала путь к миру, который защищает фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. Целью, по его словам, должен стать саммит, в котором также примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

«На саммите должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Украине нужны сильные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы четко и слаженно передали эти послания президенту Трампу по пути в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому вопросу», — сказал глава немецкого правительства.

Мерц добавил, что Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру, поэтому заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию последних дней. Во время прошлой встречи европейские партнеры заверили американского лидера, что и дальше будут поддерживать Украину, и Трамп может на это рассчитывать.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Напомним, накануне саммита Трамп заявил, что он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. После встречи с Путиным Трамп планирует позвонить по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Германия путин Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должности судей апелляционных административных судов завершен – апелляционные суды получат 42 судей, список победителей

Самыми популярными стали апелляционные административные суды Киева, Львова и Винницы, а наименее популярными стали апелляции на востоке страны.

Минюст предлагает снимать судимость до окончания установленных УК сроков в случае содержания лица в ненадлежащих условиях

Министерство юстиции разработало поправки в Уголовный кодекс, в частности, предлагает сократить срок, после которого к осужденному может быть применено условно-досрочное освобождение, на срок содержания в ненадлежащих условиях.

Руслан Кравченко заявил о разоблачении судей Марьинского райсуда Донецкой области на изготовлении решений для уклонения от мобилизации

«Выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации: Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении «подделки судебных решений и торговле правосудием» в Марьинском райсуде Донецкой области.

Галина Третьякова выступила против принудительного выселения из жилья без решения суда

По словам Третьяковой, комитет учел ее правки к законопроекту о запрете выселения из жилья без решения суда, однако на данный момент финальная редакция ко второму чтению не опубликована.

Верховная Рада планирует определить особые условия привлечения к боевым задачам и перемещения в другую местность для супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что к выполнению боевых задач исключительно по собственному согласию привлекается военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет — при определенных условиях.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду