В ЕС надеются, что после Аляски Путин начнет переговоры с Украиной о прекращении огня без условий — Мерц

Фридрих Мерц заявил, что в ЕС ожидают, что Путин серьезно отнесется к предложению Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без условий после встречи на Аляске.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ЕС ожидают, что Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске начнет переговоры с Украиной о прекращении войны без предварительных условий. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Через три с половиной года после нападения на Украину, нарушившего международное право, у России есть возможность договориться о прекращении огня и прекратить боевые действия. Мы ожидаем, что Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без условий после встречи на Аляске», — заявил он.

Также Фридрих Мерц отметил, что в последние дни Германия совместно с Украиной и ее европейскими союзниками показала путь к миру, который защищает фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. Целью, по его словам, должен стать саммит, в котором также примет участие Президент Украины Владимир Зеленский.

«На саммите должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Украине нужны сильные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев. Мы четко и слаженно передали эти послания президенту Трампу по пути в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому вопросу», — сказал глава немецкого правительства.

Мерц добавил, что Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру, поэтому заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию последних дней. Во время прошлой встречи европейские партнеры заверили американского лидера, что и дальше будут поддерживать Украину, и Трамп может на это рассчитывать.

Как известно, 15 августа в 22:00 по Киеву состоится встреча Президента США Дональда Трампа и Путина на Аляске.

Напомним, накануне саммита Трамп заявил, что он не думает, что удастся договориться о немедленном прекращении огня. После встречи с Путиным Трамп планирует позвонить по телефону Президенту Украины Владимиру Зеленскому для организации второй встречи.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Добавим, в ООН заявили о необходимости немедленного прекращения огня в Украине.

