Практика судів
  1. У світі

У ЄС сподіваються, що після Аляски Путін почне переговори з Україною про припинення вогню без умов — Мерц

13:20, 15 серпня 2025
Фрідріх Мерц заявив, що у ЄС очікують, що Путін серйозно поставиться до пропозиції Трампа про переговори та розпочне переговори з Україною без умов після зустрічі на Алясці.
У ЄС сподіваються, що після Аляски Путін почне переговори з Україною про припинення вогню без умов — Мерц
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, у ЄС очікують, що Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці розпочне переговори з Україною про припинення війни без попередніх умов. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Через три з половиною роки після нападу на Україну, який порушив міжнародне право, Росія має можливість домовитися про припинення вогню та припинити бойові дії. Ми очікуємо, що Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори та розпочне переговори з Україною без умов після зустрічі на Алясці», - заявив віг.

Також Фрідріх Мерц зазначив, що останніми днями Німеччина разом з Україною та її європейськими союзниками показала шлях до миру, який захищає фундаментальні інтереси безпеки Європи та України. Метою, за його словами, має бути саміт, у якому також візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

«На саміті має бути домовлено про припинення вогню. Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців. Ми чітко та згуртовано передали ці повідомлення президенту Трампу дорогою до Анкориджа. Я підтримую з ним зв'язок з цього питання», - сказав очільник німецького уряду.

Мерц додав, що Трамп тепер може зробити значний крок до миру, тож заслуговує на подяку за цю ініціативу та тісну координацію останніх днів. Під час минулої зустрічі європейські партнери запевнили американського лідера, що й надалі підтримуватимуть Україну, і Трамп може на це покластися.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці. 

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп заявив, що він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Після зустрічі з Путіним Трамп планує зателефонувати Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Німеччина путін Україна Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Галина Третьякова виступила проти примусового виселення з житла без рішення суду

За словами Третьякової, комітет врахував її правки до законопроекту щодо заборони виселення з житла без рішення суду, однак наразі фінальна редакція до другого читання не опублікована

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду