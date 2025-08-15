У ЄС сподіваються, що після Аляски Путін почне переговори з Україною про припинення вогню без умов — Мерц

Фрідріх Мерц заявив, що у ЄС очікують, що Путін серйозно поставиться до пропозиції Трампа про переговори та розпочне переговори з Україною без умов після зустрічі на Алясці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, у ЄС очікують, що Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці розпочне переговори з Україною про припинення війни без попередніх умов. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Через три з половиною роки після нападу на Україну, який порушив міжнародне право, Росія має можливість домовитися про припинення вогню та припинити бойові дії. Ми очікуємо, що Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори та розпочне переговори з Україною без умов після зустрічі на Алясці», - заявив віг.

Також Фрідріх Мерц зазначив, що останніми днями Німеччина разом з Україною та її європейськими союзниками показала шлях до миру, який захищає фундаментальні інтереси безпеки Європи та України. Метою, за його словами, має бути саміт, у якому також візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

«На саміті має бути домовлено про припинення вогню. Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців. Ми чітко та згуртовано передали ці повідомлення президенту Трампу дорогою до Анкориджа. Я підтримую з ним зв'язок з цього питання», - сказав очільник німецького уряду.

Мерц додав, що Трамп тепер може зробити значний крок до миру, тож заслуговує на подяку за цю ініціативу та тісну координацію останніх днів. Під час минулої зустрічі європейські партнери запевнили американського лідера, що й надалі підтримуватимуть Україну, і Трамп може на це покластися.

Як відомо, 15 серпня о 22:00 за Києвом відбудеться зустріч Президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці.

Нагадаємо, напередодні саміту Трамп заявив, що він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Після зустрічі з Путіним Трамп планує зателефонувати Президенту України Володимиру Зеленському для організації другої зустрічі.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Додамо, в ООН заявили про необхідність негайного припинення вогню в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.