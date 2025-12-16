  1. Фото
СБУ знайшла пістолет кілера, з якого вбили народного депутата Андрія Парубія – фото

10:21, 16 грудня 2025
Вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства.
Служба безпеки повідомила про нові беззаперечні докази на підозрюваного у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

У СБУ вказали, що за інформацією розслідування, саме цей фігурант виконав замовлення російських спецслужб на ліквідацію нардепа.

«Для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування резонансного злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником знаходились у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія», - зазначили у СБУ.

У повідомлені вказано, що за результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера.

Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій було отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та «звітує» про це своєму кураторові з РФ.

За попередніми даними, знайдену зброю у подальшому планували використати для вчинення інших замовних убивств на території України.

Затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також на підставі нових доказів слідчі СБУ додатково повідомили чоловіку про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

