Чоловік не визнав вини у незаконній порубці дерев, а апеляційний суд «закрив двері» — Верховний Суд скасував відмову

15:00, 19 грудня 2025
Обвинувачений не визнав свою вини у вчиненні незаконної порубки дерев, але суд застосував спрощений порядок розгляду.
Верховний Суд висловився щодо права на апеляційне оскарження вироку у справі про незаконну порубку лісу, розглянутій у спрощеному порядку.

Як зазначено у постанові колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 5 листопада 2025 року у справі № 676/2914/24, захисник наполягав, що зі змісту матеріалів кримінального провадження та журналів судових засідань вбачається, що обвинувачений не визнав своєї вини у вчиненні незаконної порубки дерев, визнаючи лише факт відсутності спеціального дозволу. Крім того, суд належним чином не роз’яснив обвинуваченому правові наслідки розгляду кримінального провадження в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК. З цих підстав вирок місцевого суду був оскаржений стороною захисту в апеляційному порядку, однак апеляційний суд, з посиланням на вимоги ч. 2 ст. 394 КПК, відмовив у відкритті апеляційного провадження.

Апеляційний суд на підставі положень ч. 4 ст. 399 КПК ухвалив рішення про відмову у відкритті провадження за апеляційними скаргами засудженого та його захисника на вирок місцевого суду, при цьому в обґрунтування зазначив, що захисник оскаржує вирок з підстав, з яких він не може бути оскарженим згідно з положеннями ч. 2 ст. 394 КПК, оскільки суд першої інстанції розглянув дане кримінальне провадження в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 цього Кодексу, тобто без дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорювалися.

При цьому поза увагою апеляційного суду залишилося те, що в апеляційній скарзі захисник наводив доводи щодо неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, не погоджуючись із кваліфікацією дій обвинуваченого, зокрема з їх правовою оцінкою.

Окрім того, захисник звертав увагу на допущені судом першої інстанції процесуальні порушення під час вирішення питання про розгляд справи у порядку ч. 3 ст. 349 КПК, оскільки суд не з’ясував, чи правильно обвинувачений розуміє значення та наслідки такого розгляду, а також безпідставно застосував зазначену норму, незважаючи на те, що обвинувачений не визнавав своєї вини, а формулювання, наведене в судовому рішенні, не відповідало його фактичним поясненням, наданим у місцевому суді.

Вирок місцевого суду, ухвалений в порядку ч. 3 ст. 349 КПК, може бути оскаржено в апеляційному порядку у зв’язку з істотним порушенням прав обвинуваченого, неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, тому рішення суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження на підставах, передбачених ч. 4 ст. 399 цього Кодексу, є необґрунтованим.

судова реформа Верховний Суд рішення суду апеляція апеляційні суди місцевий суд ліс

