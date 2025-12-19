Мужчина не признал вину в незаконной вырубке деревьев, а апелляционный суд «закрыл двери» — Верховный Суд отменил отказ

Обвиняемый не признал своей вины в совершении незаконной вырубки деревьев, однако суд применил упрощенный порядок рассмотрения.

Верховный Суд высказался относительно права на апелляционное обжалование приговора по делу о незаконной вырубке леса, рассмотренном в упрощенном порядке.

Как указано в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда от 5 ноября 2025 года по делу № 676/2914/24, защитник настаивал, что из содержания материалов уголовного производства и журналов судебных заседаний следует, что обвиняемый не признал своей вины в совершении незаконной вырубки деревьев, признавая лишь факт отсутствия специального разрешения. Кроме того, суд надлежащим образом не разъяснил обвиняемому правовые последствия рассмотрения уголовного производства в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 349 УПК. По этим основаниям приговор местного суда был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке, однако апелляционный суд, ссылаясь на требования ч. 2 ст. 394 УПК, отказал в открытии апелляционного производства.

Апелляционный суд на основании положений ч. 4 ст. 399 УПК вынес решение об отказе в открытии производства по апелляционным жалобам осужденного и его защитника на приговор местного суда, при этом в обоснование указал, что защитник обжалует приговор по основаниям, по которым он не может быть обжалован в соответствии с положениями ч. 2 ст. 394 УПК, поскольку суд первой инстанции рассмотрел данное уголовное производство в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 349 этого Кодекса, то есть без исследования доказательств по тем обстоятельствам, которые никем не оспаривались.

При этом вне внимания апелляционного суда осталось то, что в апелляционной жалобе защитник приводил доводы относительно неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, не соглашаясь с квалификацией действий обвиняемого, в частности с их правовой оценкой.

Кроме того, защитник обращал внимание на допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения при решении вопроса о рассмотрении дела в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, поскольку суд не выяснил, правильно ли обвиняемый понимает значение и последствия такого рассмотрения, а также безосновательно применил указанную норму, несмотря на то что обвиняемый не признавал своей вины, а формулировка, приведенная в судебном решении, не соответствовала его фактическим объяснениям, данным в местном суде.

Приговор местного суда, вынесенный в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с существенным нарушением прав обвиняемого, неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности, поэтому решение суда апелляционной инстанции об отказе в открытии апелляционного производства на основаниях, предусмотренных ч. 4 ст. 399 этого Кодекса, является необоснованным.

