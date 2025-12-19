  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Мужчина не признал вину в незаконной вырубке деревьев, а апелляционный суд «закрыл двери» — Верховный Суд отменил отказ

15:00, 19 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обвиняемый не признал своей вины в совершении незаконной вырубки деревьев, однако суд применил упрощенный порядок рассмотрения.
Мужчина не признал вину в незаконной вырубке деревьев, а апелляционный суд «закрыл двери» — Верховный Суд отменил отказ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд высказался относительно права на апелляционное обжалование приговора по делу о незаконной вырубке леса, рассмотренном в упрощенном порядке.

Как указано в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда от 5 ноября 2025 года по делу № 676/2914/24, защитник настаивал, что из содержания материалов уголовного производства и журналов судебных заседаний следует, что обвиняемый не признал своей вины в совершении незаконной вырубки деревьев, признавая лишь факт отсутствия специального разрешения. Кроме того, суд надлежащим образом не разъяснил обвиняемому правовые последствия рассмотрения уголовного производства в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 349 УПК. По этим основаниям приговор местного суда был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке, однако апелляционный суд, ссылаясь на требования ч. 2 ст. 394 УПК, отказал в открытии апелляционного производства.

Апелляционный суд на основании положений ч. 4 ст. 399 УПК вынес решение об отказе в открытии производства по апелляционным жалобам осужденного и его защитника на приговор местного суда, при этом в обоснование указал, что защитник обжалует приговор по основаниям, по которым он не может быть обжалован в соответствии с положениями ч. 2 ст. 394 УПК, поскольку суд первой инстанции рассмотрел данное уголовное производство в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 349 этого Кодекса, то есть без исследования доказательств по тем обстоятельствам, которые никем не оспаривались.

При этом вне внимания апелляционного суда осталось то, что в апелляционной жалобе защитник приводил доводы относительно неправильного применения закона Украины об уголовной ответственности, не соглашаясь с квалификацией действий обвиняемого, в частности с их правовой оценкой.

Кроме того, защитник обращал внимание на допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения при решении вопроса о рассмотрении дела в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, поскольку суд не выяснил, правильно ли обвиняемый понимает значение и последствия такого рассмотрения, а также безосновательно применил указанную норму, несмотря на то что обвиняемый не признавал своей вины, а формулировка, приведенная в судебном решении, не соответствовала его фактическим объяснениям, данным в местном суде.

Приговор местного суда, вынесенный в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с существенным нарушением прав обвиняемого, неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности, поэтому решение суда апелляционной инстанции об отказе в открытии апелляционного производства на основаниях, предусмотренных ч. 4 ст. 399 этого Кодекса, является необоснованным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судебная реформа Верховный Суд решение суда апелляция апелляционные суды местный суд лес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]