Роздратують Вогняного Коня — що категорично не можна дарувати на Новий рік-2026

Деякі подарунки на Новий рік можуть приховано нести конфлікти, фінансові втрати чи навіть віддаляти близьких людей.

Фото: Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Що подарувати на Новий рік — це питання, яке постає майже у всіх. Хочеться обрати подарунок, який не лише потішить, але й буде корисним. Проте деякі презенти, особливо у рік Вогняного Коня, який саме наступає за східним календарем, можуть приховано нести конфлікти, фінансові втрати чи навіть віддаляти близьких людей, пише The Page.

Вогняний Кінь за китайськими традиціями символізує свободу, рух і незалежність. Тому варто обережно вибирати подарунки та уникати тих, які суперечать певним категоріям.

Сувеніри у формі замків — знак блокувань

Замки та подібні предмети пов’язують зі станом "зачиненості", зупинкою руху та перешкодами. У рік Коня така символіка недоречна, адже вона контрастує з його прагненням до розвитку та руху вперед. Подарунок може ненавмисно натякнути на затримки або гальмування справ.

Дзеркала та речі, що "відбивають" енергію

У східній традиції дзеркала та інші предмети, які відбивають зображення, вважаються подарунками, здатними повертати або примножувати небажану енергію і створювати ілюзії. Для Вогняного Коня, який цінує чесність і прозорість, це поганий варіант презенту. Подароване на свято початку року дзеркало здатне "розсіяти" удачу й внести зайву нестабільність у весь рік.

Гострі предмети — натяк на розірвання стосунків

Ножі, ножиці та інші гострі аксесуари вважаються поганим подарунком на будь-які свята. Вони уособлюють конфлікти, відчуження і розриви. У році Вогняного Коня такий подарунок звучить особливо невдало, адже господар 2026 року цінує взаємність і чесну комунікацію. Подарований ніж може трактуватись, як символ дистанції чи небажаних змін між людьми.

Шкіряні речі — асоціація з обмеженнями

Вироби з натуральної шкіри, особливо темних кольорів, несуть енергію жорсткості та контролю. Для Коня, який уособлює динаміку та свободу, подібні речі мають невдалий сенс. До того ж зі шкіри виготовляють кінську збрую, що напряму асоціюється зі стримуванням, це суперечить природі цього імпульсивного й волелюбного знака.

Порожні гаманці та скарбнички — символ "порожнього" початку

За східними уявленнями, фінансові аксесуари без наповнення несуть енергію нестачі та застою. Для Вогняного Коня це трактують як небажаний старт нового року. Якщо плануєте дарувати гаманець чи скарбничку для заощаджень, покладіть усередину монету — вона має стати оберегом від фінансових труднощів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.