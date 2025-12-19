Раздражат Огненного Коня — что категорически нельзя дарить на Новый год-2026

Некоторые подарки на Новый год могут скрыто нести конфликты, финансовые потери или даже отдалять близких людей.

Что подарить на Новый год — это вопрос, который возникает почти у всех. Хочется выбрать подарок, который не только порадует, но и будет полезным. Однако некоторые презенты, особенно в год Огненного Коня, который как раз наступает по восточному календарю, могут скрыто нести конфликты, финансовые потери или даже отдалять близких людей, пишет The Page.

Огненный Конь по китайским традициям символизирует свободу, движение и независимость. Поэтому стоит осторожно выбирать подарки и избегать тех, которые противоречат определенным категориям.

Сувениры в форме замков — знак блокировки

Замки и подобные предметы связывают с состоянием "закрытости", остановкой движения и препятствиями. В год Лошади такая символика неуместна, ведь она контрастирует с его стремлением к развитию и движению вперед. Подарок может нечаянно намекнуть на задержки или торможение дел.

Зеркала и вещи, которые "отражают" энергию

В восточной традиции зеркала и другие предметы, которые отражают изображения, считаются подарками, способными возвращать или приумножать нежелательную энергию и создавать иллюзии. Для Огненной Лошади, которая ценит честность и прозрачность, это плохой вариант презента. Подаренное на праздник начала года зеркало способно "рассеять" удачу и внести лишнюю нестабильность во весь год.

Острые предметы — намек на разрыв отношений

Ножи, ножницы и другие острые аксессуары считаются плохим подарком на любые праздники. Они олицетворяют конфликты, отчуждение и разрывы. В году Огненной Лошади такой подарок звучит особенно неудачно, ведь хозяин 2026 года ценит взаимность и честную коммуникацию. Подаренный нож может трактоваться, как символ дистанции или нежелательных изменений между людьми.

Кожаные вещи — ассоциация с ограничениями

Изделия из натуральной кожи, особенно темных цветов, несут энергию жесткости и контроля. Для Лошади, которая олицетворяет динамику и свободу, подобные вещи имеют неудачный смысл. К тому же из кожи изготавливают конскую сбрую, что напрямую ассоциируется со сдерживанием, это противоречит природе этого импульсивного и свободолюбивого знака.

Пустые кошельки и копилки — символ "пустого" начала

По восточным представлениям, финансовые аксессуары без наполнения несут энергию недостатка и застоя. Для Огненной Лошади это трактуют как нежелательный старт нового года. Если планируете дарить кошелек или копилку для сбережений, положите внутрь монету — она должна стать оберегом от финансовых трудностей.

