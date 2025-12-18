Що подарувати на Різдво — ідеї подарунків для рідних та друзів

Українцям дали кілька порад, як обирати різдвяний подарунок для рідних та близьких.

Фото: usain.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Щороку взимку українці відзначають одне з головних сімейних свят - Різдво. Воно присвячене найважливішій події в християнстві - народженню Спасителя.

У цей день рідні та близькі дарують один одному подарунки або солодощі. Деякі подарунки можуть стати універсальним рішенням або ж персональним сюрпризом для кожного, пише 1kr.ua

Класичні подарунки — завжди актуальні

Теплий текстиль

плед або ковдра з м’якої тканини,

зимові шкарпетки у святковому стилі,

шарф, рукавиці чи шапка.

Такі речі підсилюють атмосферу зимового затишку та довго служать.

Ароматичні свічки та декор

свічки з ароматами кориці, мандарину, хвойних дерев,

різдвяні вінки,

декоративні лампи або ліхтарики.

Створюють святковий настрій у будь-якому домі.

Набори для догляду

креми для рук, бальзами для губ,

домашні SPA-набори,

засоби для зимового догляду за шкірою.

Особливо актуально в холодний сезон.

Практичні подарунки — корисні щодня

Посуд або аксесуари для кухні

термокружка,

форма для випічки,

баночка для спецій чи меду,

різдвяний набір чашок.

Корисно й святково одночасно.

Книги

Художня література, мотиваційні книжки, кулінарні видання — хороший універсальний вибір.

Плед з рукавами або грілка

Ідеальні для тих, хто завжди мерзне або часто працює вдома.

Настільні ігри

Підійдуть для сімей та компаній, які люблять проводити вечори разом.

Персональні та емоційні подарунки

Фотокнига або сімейний календар

Подарунок, що збереже спогади й стане справжньою сімейною реліквією.

Сертифікат на враження

майстер-клас,

фотосесія,

концерт чи вистава.

Якщо не знаєте точні смаки — враження ніколи не програють.

10 Іменний різдвяний носок або іграшка на ялинку

Можна додати ім’я або коротке побажання. Невеликий, але дуже теплий жест.

Креативні та незвичайні подарунки

11. «Різдвяна коробка настрою»

Зберіть самостійно:

мандарини,

шоколад,

міні-свічка,

шкарпетки,

листівка,

маленька настільна ялинка.

Такий набір дарує справжній різдвяний вайб.

12. Домашній набір для какао або глінтвейну

Інгредієнти + рецепт + гарна упаковка. Особливо актуально в зимові вечори.

13. Міні-рослина або набір для вирощування

Може бути маленька хвойна рослина, сукулент або набір «вирости сам». Стильний та екологічний подарунок.

14. Індивідуальна листівка з побажанням

Можна написати власний текст або роздрукувати авторську ілюстрацію. Простий жест, який робить подарунок особистим.

Як обирати різдвяний подарунок: прості поради

Зважайте на інтереси людини. Хобі, улюблені фільми, заняття у вільний час — найкращий орієнтир.

Враховуйте практичність. Подарунок має приносити користь, а не пилитися на полиці.

Обирайте якість, а не кількість. Нехай подарунок буде невеликим, але продуманим.

Подумайте про персоналізацію. Іменні речі, фото або індивідуальні побажання роблять будь-яку річ особливою.

Звертайте увагу на вік та спосіб життя. Подарунок, корисний студенту, може не підійти старшим родичам.

Пам’ятайте про символічність свята. Різдво — це затишок, тепло і турбота, тож подарунки мають передавати саме ці відчуття.

Не відкладайте на останній момент. Чим раніше почнете шукати, тим більший вибір і менше стресу.

Додавайте маленький «штрих». Листівка, стрічка чи коротке побажання роблять подарунок більш цінним емоційно.

Враховуйте бюджет. Хороший подарунок не зобов’язаний бути дорогим — головне, щоб він був щирим і доречним.

Думайте про досвід, а не тільки про річ. Іноді кращий подарунок — це враження або час, проведений разом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.