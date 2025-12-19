Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно з матеріалами справи № 380/14627/22, у жовтні 2022 року військовий подав до суду позов проти Військової частини. Він просив визнати протиправними дії військової частини під час нарахування індексації його грошового забезпечення та зобов’язати провести перерахунок і доплатити індексацію за період з 1 березня 2018 року по 26 лютого 2021 року на суму 140 726,83 грн. Позивач стверджує, що відповідач провів помилкові розрахунки індексації його грошового забезпечення у результаті чого не нарахував та не виплатив йому індексацію, виходячи з фіксованої величини у кожному місяці 5304,72 грн.

Рішення судів першої інстанції

Львівський окружний адміністративний суд у вересні 2023 року закрив провадження у справі військовослужбовця щодо індексації грошового забезпечення. Суд дійшов висновку, що ці вимоги вже були розглянуті раніше в іншій справі між тими ж сторонами.

У січні 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд погодився з таким підходом і залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Автор скарги наголосив, що питання правильності розрахунку індексації не розглядалося судами у справі № 380/11404/21, але суди першої та апеляційної інстанцій проігнорували це. За його словами, згідно з пунктом 13 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078, розрахунок індексації можна оскаржувати окремим позовом, і моментом виникнення спору є невдоволення позивача сумою виплаченої індексації.

Позиція Верховного Суду

У доводах касаційної скарги автор зазначив, що на момент розгляду справи № 380/11404/21 індексація грошового забезпечення до березня 2018 року відповідачем взагалі не була нарахована, а ці обставини були детально досліджені та встановлені Верховним Судом у постанові від 26 квітня 2024 року у цій справі.

Таким чином, у справі № 380/11404/21 вирішено питання права позивача на отримання так званої «поточної» індексації грошового забезпечення, виплата якої здійснюється у зв`язку з перевищенням порогу індексації 103 відсотки, а також з урахуванням при цьому базового місяця березня 2018 року, місяць у якому значення індексу споживчих цін приймається за 1 або 100 відсотків.

Отже, судом апеляційної інстанції здійснено неправильний порівняльний аналіз підстав і обставин, якими позивач обґрунтовує позовні вимоги у справі, що розглядається та у справі № 380/11404/21, про що зазначав Верховний Суд у своїй постанові від 26 квітня 2024 року у цій справі.

Верховний суд дійшов висновку, що за таких обставин висновки суду апеляційної інстанції про те, що вимоги, заявлені позивачем у цій справі, вже були предметом судового розгляду в іншій адміністративній справі № 380/11404/21 та їх фактично вже було вирішено по суті, є помилковими, що виключає наявність підстав для закриття провадження у справі на підставі пункту 4 частини першої статті 328 КАС України.

Крім того, Верховний Суд констатував, що суд апеляційної інстанцій під час розгляду зазначеної справи допустив порушення норм процесуального права, що призвело до постановлення постанови, що перешкоджає подальшому провадженню у справі.

Таким чином Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та скасував постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду та направив справу до цього ж суду для подальшого розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.