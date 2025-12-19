  1. Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

15:17, 19 декабря 2025
Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.
Согласно материалам дела № 380/14627/22, в октябре 2022 года военнослужащий подал в суд иск против Воинской части. Он просил признать противоправными действия воинской части при начислении индексации его денежного обеспечения и обязать провести перерасчет и доплатить индексацию за период с 1 марта 2018 года по 26 февраля 2021 года на сумму 140 726,83 грн. Истец утверждает, что ответчик провёл ошибочные расчёты индексации его денежного обеспечения, в результате чего не начислил и не выплатил ему индексацию, исходя из фиксированной величины в каждом месяце 5304,72 грн.

Решения судов первой инстанции

Львовский окружной административный суд в сентябре 2023 года закрыл производство по делу военнослужащего относительно индексации денежного обеспечения. Суд пришел к выводу, что эти требования уже были рассмотрены ранее в другом деле между теми же сторонами.

В январе 2024 года Восьмой апелляционный административный суд согласился с таким подходом и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Автор жалобы подчеркнул, что вопрос правильности расчёта индексации не рассматривался судами в деле № 380/11404/21, но суды первой и апелляционной инстанций проигнорировали это. По его словам, согласно пункту 13 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 года № 1078, расчёт индексации можно оспаривать отдельным иском, и моментом возникновения спора является недовольство истца суммой выплаченной индексации.

Позиция Верховного Суда

В доводах кассационной жалобы автор отметил, что на момент рассмотрения дела № 380/11404/21 индексация денежного обеспечения до марта 2018 года ответчиком вообще не была начислена, а эти обстоятельства были детально исследованы и установлены Верховным Судом в постановлении от 26 апреля 2024 года по этому делу.

Таким образом, в деле № 380/11404/21 решён вопрос права истца на получение так называемой «текущей» индексации денежного обеспечения, выплата которой осуществляется в связи с превышением порога индексации 103 процента, а также с учётом при этом базового месяца марта 2018 года — месяца, в котором значение индекса потребительских цен принимается за 1 или 100 процентов.

Следовательно, судом апелляционной инстанции проведен неправильный сравнительный анализ оснований и обстоятельств, которыми истец обосновывает исковые требования в рассматриваемом деле и в деле № 380/11404/21, о чем указывал Верховный Суд в своём постановлении от 26 апреля 2024 года по этому делу.

Верховный Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции о том, что требования, заявленные истцом в этом деле, уже были предметом судебного рассмотрения в другом административном деле № 380/11404/21 и фактически уже были решены по существу, являются ошибочными, что исключает наличие оснований для закрытия производства по делу на основании пункта 4 части первой статьи 328 КАС Украины.

Кроме того, Верховный Суд констатировал, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении указанного дела допустил нарушение норм процессуального права, что привело к вынесению постановления, препятствующего дальнейшему производству по делу.

Таким образом, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление Восьмого апелляционного административного суда и направил дело в этот же суд для дальнейшего рассмотрения.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КАС ВС

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

