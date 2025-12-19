Пенсії військовослужбовців: чи враховуються доплати за науковий ступінь — позиція Верховного Суду

Військовослужбовець, який отримує пенсію за вислугу років, вимагав перерахунку пенсії з урахуванням доплат за науковий ступінь та вчене звання.

Верховний Суд роз’яснив важливе питання, яке стосується військовослужбовців-пенсіонерів, що мають науковий ступінь або вчене звання та працювали у вищих військових навчальних закладах.

Як вказав КАС ВС, розмір доплат за науковий ступінь та вчене звання, що враховується при перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», визначається виключно на підставі спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють питання соціального забезпечення військовослужбовців, зокрема, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністра оборони України від 7 червня 2018 року № 260. При цьому положення частини другої статті 59 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» не застосовуються.

4 листопада 2025 року Верховний Суд у складі судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу особи на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 18 грудня 2024 року та постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду від 17 квітня 2025 року у справі № 420/12420/24 за позовом Особи до Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії.

Обставини справи

Позивач, який отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон № 2262-ХІІ), оскаржив до суду дії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо складання довідки про розмір його грошового забезпечення станом на 1 січня 2023 року із зменшенням розмірів надбавки за особливості проходження служби, надбавки за таємність, надбавки за науковий ступінь та вчене звання й премії.

Окружний адміністративний суд рішенням, яке залишене без змін постановою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задовольнив частково і та вказав, що у наданій позивачу довідці відповідач неправомірно зазначив у зменшеному розмірі надбавки за особливості проходження служби, надбавки за таємність та премію, оскільки суми у грошовому значенні розраховані арифметично неправильно. Відмовляючи у решті позовних вимог, суди дійшли висновку, що відповідач правомірно на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (далі – Постанова № 704) та Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністра оборони України від 7 червня 2018 року № 260 (далі – Порядок № 260) зазначив у цій довідці доплати у розмірі 5 % за науковий ступінь та 5 % за вчене звання.

Позивач вважав, що він як науково-педагогічний працівник вищого військового закладу має право на перерахунок пенсії з урахуванням доплат за науковий ступінь у розмірі 15 % від посадового окладу та за вчене звання у розмірі 25 % від посадового окладу на підставі частини другої статті 59 Закону України від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» (далі – Закон № 1556- VII).

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, оскаржувані судові рішення – без змін.

У цій справі на стадії касаційного перегляду спірним було питання про розміри доплат за науковий ступінь та за вчене звання, що повинні зазначатися у довідці про розмір грошового забезпечення військовослужбовця, науковопедагогічного працівника, який проходив військову службу у вищому військовому навчальному закладі, для проведення перерахунку його пенсії.

Приписи Закону №1556-VII, зокрема визначають правові засади організації, функціонування та розвитку системи вищої освіти в Україні, права та обов'язки учасників освітнього процесу і безпосередньо їх стосуються тощо. При цьому з метою стимулювання наукової діяльності та збереження кваліфікованих кадрів у сфері вищої освіти частиною другою статті 59 Закону № 1556-VII передбачено, що до складу матеріального забезпечення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників університетів, академій, інститутів та коледжів входять додаткові виплати у вигляді доплат за наукові ступені та вчені звання, у розмірах, встановлених частиною другою статті 59 Закону № 1556-VII.

Водночас позивач є пенсіонером Збройних Сил України та отримує пенсію, призначену відповідно до Закону № 2262-ХІІ, тому гарантії його соціального і правового захисту встановлюються саме Законом України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (далі - Закон № 2011-XII) та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, у тому числі Постановою № 704 та Порядком № 260, які, у свою чергу, містять спеціальні правові норми щодо соціального захисту військовослужбовців.

Приписи частини другої статті 59 Закону № 1556-VII та положення Постанови № 704 регулюють різні за своєю правовою природою (стимулюючі доплати до заробітної плати і складові грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії) та за суб’єктним складом (науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники і військовослужбовці) правовідносини.

Таким чином, враховуючи, що положення Закону № 1556-VII регулюють правовідносини, пов’язані з діяльністю у сфері вищої освіти і не стосуються нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовців, то передбачені цим законом гарантії щодо визначення розміру доплат за науковий ступінь та вчене звання науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам закладів вищої освіти не застосовуються при визначенні розміру відповідних доплат військовослужбовцям, які проходять військову службу у вищих військових навчальних закладах та обіймають посади, пов’язані з науково-педагогічною діяльністю у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання), а відповідно не повинні застосовуватися при визначенні розміру доплат за науковий ступінь та вчене звання, які зазначаються у довідках про розмір грошового забезпечення, що видаються для проведення перерахунку пенсії.

Судова палата дійшла висновку, що на час складання довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії, відповідач правомірно, відповідно до положень Постанови № 704 та Порядку № 260 визначив розмір надбавки за науковий ступінь та вчене звання, у зв’язку з чим Верховний Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про відсутність у позивача права на проведення перерахунку пенсії з урахуванням доплат за науковий ступінь та вчене звання, встановлених Законом № 1556-VII.

