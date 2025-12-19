Пенсии военнослужащих: учитываются ли доплаты за научную степень — позиция Верховного Суда

Военнослужащий, получающий пенсию за выслугу лет, требовал перерасчета пенсии с учетом доплат за научную степень и ученое звание.

Верховный Суд разъяснил важный вопрос, касающийся военнослужащих-пенсионеров, имеющих научную степень или ученое звание и работавших в высших военных учебных заведениях.

Как указал КАС ВС, размер доплат за научную степень и ученое звание, учитываемый при перерасчете пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины от 9 апреля 1992 года № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», определяется исключительно на основании специальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения военнослужащих, в частности в соответствии с положениями постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 года № 704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» и Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260. При этом положения части второй статьи 59 Закона Украины от 1 июля 2014 года № 1556-VII «О высшем образовании» не применяются.

4 ноября 2025 года Верховный Суд в составе судебной палаты по рассмотрению дел о защите социальных прав Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу лица на решение Одесского окружного административного суда от 18 декабря 2024 года и постановление Пятого апелляционного административного суда от 17 апреля 2025 года по делу № 420/12420/24 по иску Лица к Одесскому областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправными действий и об обязании совершить определенные действия.

Обстоятельства дела

Истец, получающий пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины от 09 апреля 1992 года № 2262-ХІІ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (далее — Закон № 2262-ХІІ), обжаловал в суд действия Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по составлению справки о размере его денежного обеспечения по состоянию на 1 января 2023 года с уменьшением размеров надбавки за особенности прохождения службы, надбавки за секретность, надбавки за научную степень и ученое звание, а также премии.

Окружной административный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного административного суда, частично удовлетворил исковые требования и указал, что в предоставленной истцу справке ответчик неправомерно указал в уменьшенном размере надбавку за особенности прохождения службы, надбавку за секретность и премию, поскольку суммы в денежном выражении были рассчитаны арифметически неверно. Отказывая в остальной части исковых требований, суды пришли к выводу, что ответчик правомерно на основании постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2017 года № 704 «О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц» (далее — Постановление № 704) и Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260 (далее — Порядок № 260), указал в данной справке доплаты в размере 5 % за научную степень и 5 % за ученое звание.

Истец считал, что как научно-педагогический работник высшего военного учебного заведения имеет право на перерасчет пенсии с учетом доплат за научную степень в размере 15 % от должностного оклада и за ученое звание в размере 25 % от должностного оклада на основании части второй статьи 59 Закона Украины от 1 июля 2014 года № 1556-VII «О высшем образовании» (далее — Закон № 1556-VII).

Решение Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

В данном деле на стадии кассационного пересмотра спорным был вопрос о размерах доплат за научную степень и за ученое звание, которые должны указываться в справке о размере денежного обеспечения военнослужащего, научно-педагогического работника, проходившего военную службу в высшем военном учебном заведении, для проведения перерасчета его пенсии.

Положения Закона № 1556-VII, в частности, определяют правовые основы организации, функционирования и развития системы высшего образования в Украине, права и обязанности участников образовательного процесса и непосредственно их касаются. При этом с целью стимулирования научной деятельности и сохранения квалифицированных кадров в сфере высшего образования частью второй статьи 59 Закона № 1556-VII предусмотрено, что в состав материального обеспечения научно-педагогических, научных и педагогических работников университетов, академий, институтов и колледжей входят дополнительные выплаты в виде доплат за научные степени и ученые звания в размерах, установленных частью второй статьи 59 Закона № 1556-VII.

В то же время истец является пенсионером Вооруженных Сил Украины и получает пенсию, назначенную в соответствии с Законом № 2262-ХІІ, поэтому гарантии его социального и правового защиты устанавливаются именно Законом Украины от 20 декабря 1991 года № 2011-XII «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» (далее — Закон № 2011-XII) и другими нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение данного закона, в том числе Постановлением № 704 и Порядком № 260, которые, в свою очередь, содержат специальные правовые нормы относительно социального защиты военнослужащих.

Положения части второй статьи 59 Закона № 1556-VII и нормы Постановления № 704 регулируют различные по своей правовой природе (стимулирующие доплаты к заработной плате и составляющие денежного обеспечения, учитываемые для перерасчета пенсии) и по субъектному составу (научно-педагогические, научные и педагогические работники и военнослужащие) правоотношения.

Таким образом, учитывая, что положения Закона № 1556-VII регулируют правоотношения, связанные с деятельностью в сфере высшего образования и не касаются начисления и выплаты денежного обеспечения военнослужащих, предусмотренные данным законом гарантии по определению размеров доплат за научную степень и ученое звание научно-педагогическим, научным, педагогическим и другим работникам учреждений высшего образования не применяются при определении размеров соответствующих доплат военнослужащим, проходящим военную службу в высших военных учебных заведениях и занимающим должности, связанные с научно-педагогической деятельностью в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), а соответственно не должны применяться при определении размеров доплат за научную степень и ученое звание, которые указываются в справках о размере денежного обеспечения, выдаваемых для проведения перерасчета пенсии.

Судебная палата пришла к выводу, что на момент составления справки о размере денежного обеспечения, учитываемого для перерасчета пенсии, ответчик правомерно, в соответствии с положениями Постановления № 704 и Порядка № 260, определил размер надбавки за научную степень и ученое звание, в связи с чем Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии у истца права на проведение перерасчета пенсии с учетом доплат за научную степень и ученое звание, установленных Законом № 1556-VII.

