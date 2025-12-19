Мак ріс сам: Верховний Суд розкритикував спрощений розгляд кримінальної справи

Верховний Суд пояснив, у яких випадках суд не може застосовувати так званий спрощений порядок розгляду кримінальної справи, навіть якщо обвинувачений на початку каже, що «визнає вину».

Колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду вказала на порушення судами вимог кримінального процесуального закону.

Як зазначено в постанові у справі № 650/1604/23, засуджена у касаційній скарзі стверджувала, що судовий розгляд кримінального провадження здійснювався з порушенням положень ч. 3 ст. 349 КПК, оскільки суд не з’ясував, чи правильно вона розуміє зміст такого порядку розгляду кримінального провадження.

Третя судова палата ККС ВС вказала:

Якщо хоча б одна з обставин, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, заперечується стороною, то ця обставина має бути досліджена під час судового розгляду, що не виключає можливості застосування ч. 3 ст. 349 КПК до інших обставин, які не оспорюються.

Відповідно до звукозапису судового засідання, в судовому засіданні на запитання головуючого судді обвинувачена повідомила, що їй зрозуміла суть пред’явленого обвинувачення, свою вину у вчиненні злочину вона визнає.

Однак, під час безпосереднього допиту на запитання прокурора обвинувачена повідомила, що умисно не здійснювала посів та подальше вирощування маку, який самостійно сіявся та ріс на земельній ділянці, а лише прополювала його разом із іншими рослинними культурами для того, щоб згодовувати худобі. Наголошувала, що жодного умислу на вчинення злочину вона не мала, як і не мала наміру у подальшому використовувати його врожай у власних цілях, а також зазначала, що не знала про те, що мак є снотворним та таким, за вирощування якого передбачена відповідальність, як і не знала про кількість рослин маку, які росли на земельній ділянці, вказуючи, що була лише невелика ділянка.

Зазначені показання обвинуваченої свідчать про те, що свою вину вона визнала частково лише щодо фактичної наявності снотворного маку на земельній ділянці, проте заперечила об’єктивну і суб’єктивну сторону кримінального правопорушення, про які зазначено в обвинувальному акті, а саме посів та умисел на подальше використання врожаю маку.

Незважаючи на такі показання обвинуваченої, після з’ясування думки прокурора щодо порядку та обсягу дослідження доказів, головуючим суддею роз’яснено обвинуваченій наслідки розгляду кримінального провадження у порядку ч. 3 ст. 349 КПК, зокрема, роз’яснено, що за таких обставин вирок суду можливо буде оскаржити лише в частині виду та розміру призначеного покарання, а також в частині кваліфікації її дій, а у подальшому суд розглянув кримінальне провадження у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК, обмежившись окрім допиту обвинуваченої лише дослідженням доказів, які характеризують її особу.

Не погодившись з вироком місцевого суду, обвинувачена оскаржила його в апеляційному порядку, та в апеляційній скарзі також стверджувала про порушення процесуального порядку розгляду кримінального провадження із застосуванням ч. 3 ст. 349 КПК.

Перевіряючи вирок суду в апеляційному порядку, апеляційний суд зазначених порушень не усунув, та відповідаючи на доводи апеляційної скарги в цій частині, в ухвалі зазначив, що обвинувачена, будучи допитаною у судовому засіданні місцевого суду, повністю визнала себе винуватою, дала конкретні та логічні показання щодо висунутого обвинувачення, зміст яких свідчить про усвідомлення нею характеру та правових наслідків інкримінованих їй дій.

Проте колегія суддів не може погодитися з такими висновками судів попередніх інстанцій, оскільки вони не узгоджуються з матеріалами кримінального провадження та суперечать вимогам ст. 349 КПК, що свідчить про порушення судами вимог кримінального процесуального закону.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 02.10.2024 у справі № 650/1604/23 (провадження № 51-3143км24).

