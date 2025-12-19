  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Мак рос сам: Верховный Суд раскритиковал упрощенный порядок рассмотрения уголовного дела

13:18, 19 декабря 2025
Верховный Суд разъяснил, в каких случаях суд не может применять так называемый упрощенный порядок рассмотрения уголовного дела, даже если обвиняемый в начале заявляет, что «признает вину».
Мак рос сам: Верховный Суд раскритиковал упрощенный порядок рассмотрения уголовного дела
Коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда указала на нарушение судами требований уголовного процессуального закона.

Как указано в постановлении по делу № 650/1604/23, осужденная в кассационной жалобе утверждала, что судебное разбирательство уголовного производства осуществлялось с нарушением положений ч. 3 ст. 349 УПК, поскольку суд не выяснил, правильно ли она понимает содержание такого порядка рассмотрения уголовного производства.

Третья судебная палата КУС ВС указала:

Если хотя бы одно из обстоятельств, подлежащее доказыванию в уголовном производстве, оспаривается стороной, то это обстоятельство должно быть исследовано в ходе судебного разбирательства, что не исключает возможности применения ч. 3 ст. 349 УПК к другим обстоятельствам, которые не оспариваются.

Согласно аудиозаписи судебного заседания, в судебном заседании на вопрос председательствующего судьи обвиняемая сообщила, что ей понятна суть предъявленного обвинения, свою вину в совершении преступления она признает.

Однако во время непосредственного допроса на вопросы прокурора обвиняемая сообщила, что умышленно не осуществляла посев и последующее выращивание мака, который самостоятельно сеялся и рос на земельном участке, а лишь пропалывала его вместе с другими растительными культурами для того, чтобы скармливать скоту. Подчеркивала, что никакого умысла на совершение преступления она не имела, как и не имела намерения в дальнейшем использовать его урожай в собственных целях, а также указывала, что не знала о том, что мак является снотворным и таким, за выращивание которого предусмотрена ответственность, равно как и не знала о количестве растений мака, которые росли на земельном участке, отмечая, что был лишь небольшой участок.

Указанные показания обвиняемой свидетельствуют о том, что свою вину она признала частично лишь в части фактического наличия снотворного мака на земельном участке, однако отрицала объективную и субъективную стороны уголовного правонарушения, указанные в обвинительном акте, а именно посев и умысел на дальнейшее использование урожая мака.

Несмотря на такие показания обвиняемой, после выяснения мнения прокурора относительно порядка и объема исследования доказательств, председательствующим судьей были разъяснены обвиняемой последствия рассмотрения уголовного производства в порядке ч. 3 ст. 349 УПК, в частности разъяснено, что при таких обстоятельствах приговор суда может быть обжалован лишь в части вида и размера назначенного наказания, а также в части квалификации ее действий, после чего суд в дальнейшем рассмотрел уголовное производство в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 349 УПК, ограничившись, помимо допроса обвиняемой, лишь исследованием доказательств, характеризующих ее личность.

Не согласившись с приговором местного суда, обвиняемая обжаловала его в апелляционном порядке и в апелляционной жалобе также утверждала о нарушении процессуального порядка рассмотрения уголовного производства с применением ч. 3 ст. 349 УПК.

Проверяя приговор суда в апелляционном порядке, апелляционный суд указанные нарушения не устранил и, отвечая на доводы апелляционной жалобы в этой части, в определении отметил, что обвиняемая, будучи допрошенной в судебном заседании местного суда, полностью признала себя виновной, дала конкретные и логичные показания по предъявленному обвинению, содержание которых свидетельствует об осознании ею характера и правовых последствий инкриминируемых ей действий.

Однако коллегия судей не может согласиться с такими выводами судов предыдущих инстанций, поскольку они не согласуются с материалами уголовного производства и противоречат требованиям ст. 349 УПК, что свидетельствует о нарушении судами требований уголовного процессуального закона.

Постановление коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 02.10.2024 по делу № 650/1604/23 (производство № 51-3143км24).

Верховный Суд судебная практика уголовное дело КУС ВС

