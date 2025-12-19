  1. Суспільство

Незаконна вирубка ялинок: які штрафи та коли настає кримінальна відповідальність

23:13, 19 грудня 2025
Що загрожує за самовільну вирубку ялинок перед святами.
Фото: UGC
Напередодні різдвяно-новорічних свят у Міністерстві юстиції нагадали про відповідальність за самовільну вирубку ялинок, сосен і смерек. У відомстві застерігають, що незаконне бажання прикрасити оселю живим деревом може призвести не лише до штрафів, а й до кримінальної відповідальності.

Так, за самовільну вирубку ялинки в лісі для громадян передбачено адміністративний штраф у розмірі від 510 до 1 020 гривень. У разі повторного правопорушення протягом року сума штрафу зростає до 1 020–1 530 гривень. Для посадових осіб санкції значно суворіші: до 5 100 гривень за перше порушення та від 10 200 до 15 300 гривень — за повторне.

Якщо ж незаконна вирубка хвойних дерев відбувається в межах населеного пункту, штраф для громадян становить від 170 до 510 гривень, а для посадових осіб і підприємців — від 510 до 850 гривень.

У Мін’юсті звертають увагу, що у випадку заподіяння істотної шкоди лісу — коли розмір збитків перевищує 30 280 гривень — настає кримінальна відповідальність. До того ж порушник зобов’язаний буде відшкодувати завдані збитки. За істотну шкоду передбачено штраф від 17 000 до 25 500 грн, пробаційний нагляд до трьох років або обмеження чи позбавлення волі на той самий строк.

Водночас у відомстві наголошують, що ялинки, сосни та смереки, які реалізуються легально, повинні мати спеціальний чип або етикетку з інформацією про лісове господарство, де було вирощене дерево, та місце його походження. Локації офіційного продажу новорічних дерев визначають органи місцевої влади.

мінюст свято ялинка

