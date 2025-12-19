  1. Общество

Незаконная вырубка елок: какие штрафы и когда наступает уголовная ответственность

23:13, 19 декабря 2025
Что грозит за самопроизвольную вырубку елок перед праздниками.
Фото: UGC
Накануне рождественско-новогодних праздников в Министерстве юстиции напомнили об ответственности за самовольную вырубку елок, сосен и елей. В ведомстве предупреждают, что незаконное желание украсить дом живым деревом может привести не только к штрафам, но и к уголовной ответственности.

Так, за самовольную вырубку елки в лесу для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 510 до 1 020 гривен. В случае повторного правонарушения в течение года сумма штрафа возрастает до 1 020–1 530 гривен. Для должностных лиц санкции значительно строже: до 5 100 гривен за первое нарушение и от 10 200 до 15 300 гривен — за повторное.

Если же незаконная вырубка хвойных деревьев происходит в пределах населенного пункта, штраф для граждан составляет от 170 до 510 гривен, а для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 гривен.

В Минюсте обращают внимание, что в случае причинения существенного ущерба лесу — когда размер убытков превышает 30 280 гривен — наступает уголовная ответственность. Кроме того, нарушитель обязан возместить причиненные убытки. За существенный ущерб предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен, пробационный надзор сроком до трех лет либо ограничение или лишение свободы на тот же срок.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что елки, сосны и ели, реализуемые легально, должны иметь специальный чип или этикетку с информацией о лесном хозяйстве, где было выращено дерево, и месте его происхождения. Локации официальной продажи новогодних деревьев определяются органами местной власти.

минюст свято ялинка

