На Буковині суд задовольнив заяву матері військовослужбовця про оголошення його померлим

Задовольняючи заяву, суд звернув увагу на те, що сукупність доказів дає підстави з високим ступенем імовірності вважати, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

Мати військовослужбовця звернулася до Хотинського районного суду Чернівецької області з відповідною заявою. Отримавши відмову, вона оскаржила рішення в апеляційному порядку. Про це повідомив Чернівецький апеляційний суд.

Відмовляючи в задоволенні заяви, суд І інстанції посилався на відсутність доказів, які б достовірно підтверджували смерть військовослужбовця, та дійшов висновку, що надані матеріали свідчать лише про його зникнення безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання.

Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду з такими висновками не погодилася.

Апеляційний суд у справі від 11 грудня 2025 року №724/3221/25 встановив, що військовослужбовець зник безвісти під час виконання бойового завдання поблизу села Водяне Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу позицій підрозділу.

Згідно з матеріалами службового розслідування та зі слів інших військовослужбовців, він перебував безпосередньо на позиції, по якій було здійснено вогневе ураження, після чого зв’язок із ним був втрачений.

За результатами службового розслідування, відсутні підстави вважати військовослужбовця таким, що самовільно залишив підрозділ, здався в полон або ухилився від проходження військової служби.

Проведені розшукові заходи результатів не дали, інформації про його місцезнаходження, перебування в полоні чи ідентифікацію за ДНК матеріали справи також не містили.

Задовольняючи заяву, апеляційний суд звернув увагу на те, що сукупність доказів (накази військової частини, матеріали службового розслідування, доповіді командування, показання військовослужбовців та відповіді правоохоронних органів) дає підстави з високим ступенем імовірності вважати, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

Також колегія суддів врахувала, що активні бойові дії на відповідній території завершилися у вересні 2024 року, після чого населений пункт перебуває у тимчасовій окупації.

У своєму рішенні апеляційний суд підкреслив різницю між встановленням факту смерті та оголошенням особи померлою, зазначивши, що в умовах збройного конфлікту для ухвалення такого рішення достатньо обставин, які з високою ймовірністю свідчать про загибель особи, навіть за відсутності тіла або медичних документів.

Відтак колегія суддів Чернівецького апеляційного суду задовольнила заяву матері військовослужбовця та оголосила його померлим від дня його вірогідної смерті при виконанні обов’язків під час бойових дій, виконуючи бойові завдання та заходи з національної безпеки і оборони, з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України, захищаючи Батьківщину.

«Рішення ухвалене з метою забезпечення правової визначеності та реалізації законних прав матері військовослужбовця», - додали у суді.

