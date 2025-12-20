  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Буковине суд удовлетворил заявление матери военнослужащего об объявлении его умершим

07:18, 20 декабря 2025
Удовлетворяя заявление, суд обратил внимание на то, что совокупность доказательств дает основания с высокой степенью вероятности считать, что военнослужащий погиб при выполнении боевого задания.
Мать военнослужащего обратилась в Хотинский районный суд Черновицкой области с соответствующим заявлением. Получив отказ, она обжаловала решение в апелляционном порядке. Об этом сообщил Черновицкий апелляционный суд.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции ссылался на отсутствие доказательств, которые бы достоверно подтверждали смерть военнослужащего, и пришел к выводу, что предоставленные материалы свидетельствуют лишь о его пропаже без вести при особых обстоятельствах во время выполнения боевого задания.

Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда с такими выводами не согласилась.

Апелляционный суд по делу от 11 декабря 2025 №724/3221/25 установил, что военнослужащий пропал без вести во время выполнения боевого задания вблизи села Водяное Волновахского района Донецкой области в результате артиллерийского обстрела позиций подразделения.

Согласно материалам служебного расследования и со слов других военнослужащих, он находился непосредственно на позиции, по которой было осуществлено огневое поражение, после чего связь с ним была утрачена.

По результатам служебного расследования отсутствуют основания считать военнослужащего таким, который самовольно оставил подразделение, сдался в плен или уклонился от прохождения военной службы.

Проведенные розыскные мероприятия результатов не дали, информации о его местонахождении, пребывании в плену или идентификации по ДНК материалы дела также не содержали.

Удовлетворяя заявление, апелляционный суд обратил внимание на то, что совокупность доказательств (приказы воинской части, материалы служебного расследования, доклады командования, показания военнослужащих и ответы правоохранительных органов) дает основания с высокой степенью вероятности считать, что военнослужащий погиб при выполнении боевого задания.

Также коллегия судей учла, что активные боевые действия на соответствующей территории завершились в сентябре 2024 года, после чего населенный пункт находится во временной оккупации.

В своем решении апелляционный суд подчеркнул разницу между установлением факта смерти и объявлением лица умершим, указав, что в условиях вооруженного конфликта для принятия такого решения достаточно обстоятельств, которые с высокой вероятностью свидетельствуют о гибели лица, даже при отсутствии тела или медицинских документов.

В итоге коллегия судей Черновицкого апелляционного суда удовлетворила заявление матери военнослужащего и объявила его умершим со дня его вероятной смерти при выполнении обязанностей во время боевых действий, выполняя боевые задания и мероприятия по национальной безопасности и обороне, по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, защищая Родину.

«Решение принято с целью обеспечения правовой определенности и реализации законных прав матери военнослужащего», — добавили в суде.

суд решение суда Черновцы судебная практика

