  1. Суспільство
  2. / В Україні

Новорічні застілля без шкоди: як уникнути харчових отруєнь у зимові свята

22:00, 19 грудня 2025
Як правильно обирати продукти та зберігати страви, щоб святковий стіл не обернувся отруєнням.
Напередодні різдвяно-новорічних свят лікарі та фахівці Держпродспоживслужби закликають українців бути особливо уважними до якості продуктів і правил приготування їжі. Саме у святковий період традиційно зростає кількість харчових отруєнь — через надмірну кількість страв, порушення умов зберігання та купівлю продуктів у сумнівних місцях.

Де і як купувати продукти до свят

Експерти наголошують: продукти варто купувати лише у перевірених торговельних мережах, спеціалізованих магазинах або на ринках, де проводиться ветеринарно-санітарна експертиза. Від придбання їжі на стихійних ринках краще повністю відмовитися.

Перед покупкою обов’язково:

  • перевіряйте термін придатності, зовнішній вигляд і цілісність пакування;
  • за потреби вимагайте у продавця документи, що підтверджують безпечність і якість продуктів.

Як зберігати їжу, якщо зникло світло

У разі відключення електроенергії фахівці радять не відкривати холодильник і морозильну камеру. За таких умов продукти залишаються безпечними:

  • до 4 годин у холодильнику;
  • до 48 годин у морозильній камері.

Кухонна безпека: ключові правила

Щоб уникнути отруєнь під час приготування святкових страв, важливо:

  • не готувати «із запасом» на кілька днів;
  • відокремлювати сирі продукти від готових у холодильнику;
  • використовувати окремі дошки та ножі для сирого і готового м’яса, риби, овочів;
  • дотримуватися температурних режимів при запіканні м’яса, риби та фаршу;
  • ретельно мити овочі та фрукти під проточною водою;
  • молоко вживати лише кип’яченим, а непастеризований сир — тільки після термічної обробки.

Салати, десерти та залишки зі столу

Особливу небезпеку становлять заправлені салати та кремові десерти:

  • салати слід заправляти безпосередньо перед подачею;
  • заправлені салати не можна зберігати при кімнатній температурі довше двох годин;
  • кондитерські вироби з кремом зберігайте при температурі 2–6 °C до 36 годин, а з заварним кремом — не більше 6 годин;
  • страви, що залишилися після застілля, не варто вживати наступними днями.

Святкуєте поза домом — будьте уважні

Якщо ви плануєте святкувати у ресторані чи кафе, обирайте лише заклади з хорошою репутацією та позитивними відгуками. Якість їжі та дотримання санітарних норм — ключ до безпечного відпочинку.

Коли негайно звертатися до лікаря

При появі перших симптомів кишкового захворювання — нудоти, блювання, болю в животі, підвищеної температури — необхідно негайно звернутися до медичного закладу. Самолікування може бути небезпечним.

Фахівці нагадують: харчове отруєння легше попередити, ніж лікувати. Дотримання простих правил допоможе зберегти здоров’я і зробити святкові дні справді радісними.

Держпродспоживслужба продукти поради для здоров'я

