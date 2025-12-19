Новорічні застілля без шкоди: як уникнути харчових отруєнь у зимові свята

Як правильно обирати продукти та зберігати страви, щоб святковий стіл не обернувся отруєнням.

Напередодні різдвяно-новорічних свят лікарі та фахівці Держпродспоживслужби закликають українців бути особливо уважними до якості продуктів і правил приготування їжі. Саме у святковий період традиційно зростає кількість харчових отруєнь — через надмірну кількість страв, порушення умов зберігання та купівлю продуктів у сумнівних місцях.

Де і як купувати продукти до свят

Експерти наголошують: продукти варто купувати лише у перевірених торговельних мережах, спеціалізованих магазинах або на ринках, де проводиться ветеринарно-санітарна експертиза. Від придбання їжі на стихійних ринках краще повністю відмовитися.

Перед покупкою обов’язково:

перевіряйте термін придатності, зовнішній вигляд і цілісність пакування;

за потреби вимагайте у продавця документи, що підтверджують безпечність і якість продуктів.

Як зберігати їжу, якщо зникло світло

У разі відключення електроенергії фахівці радять не відкривати холодильник і морозильну камеру. За таких умов продукти залишаються безпечними:

до 4 годин у холодильнику;

до 48 годин у морозильній камері.

Кухонна безпека: ключові правила

Щоб уникнути отруєнь під час приготування святкових страв, важливо:

не готувати «із запасом» на кілька днів;

відокремлювати сирі продукти від готових у холодильнику;

використовувати окремі дошки та ножі для сирого і готового м’яса, риби, овочів;

дотримуватися температурних режимів при запіканні м’яса, риби та фаршу;

ретельно мити овочі та фрукти під проточною водою;

молоко вживати лише кип’яченим, а непастеризований сир — тільки після термічної обробки.

Салати, десерти та залишки зі столу

Особливу небезпеку становлять заправлені салати та кремові десерти:

салати слід заправляти безпосередньо перед подачею;

заправлені салати не можна зберігати при кімнатній температурі довше двох годин;

кондитерські вироби з кремом зберігайте при температурі 2–6 °C до 36 годин, а з заварним кремом — не більше 6 годин;

страви, що залишилися після застілля, не варто вживати наступними днями.

Святкуєте поза домом — будьте уважні

Якщо ви плануєте святкувати у ресторані чи кафе, обирайте лише заклади з хорошою репутацією та позитивними відгуками. Якість їжі та дотримання санітарних норм — ключ до безпечного відпочинку.

Коли негайно звертатися до лікаря

При появі перших симптомів кишкового захворювання — нудоти, блювання, болю в животі, підвищеної температури — необхідно негайно звернутися до медичного закладу. Самолікування може бути небезпечним.

Фахівці нагадують: харчове отруєння легше попередити, ніж лікувати. Дотримання простих правил допоможе зберегти здоров’я і зробити святкові дні справді радісними.

