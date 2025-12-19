  1. Общество
  2. / В Украине

Новогодние застолья без вреда: как избежать пищевых отравлений в зимние праздники

22:00, 19 декабря 2025
Как правильно выбирать продукты и хранить блюда, чтобы праздничный стол не обернулся отравлением.
В преддверии рождественско-новогодних праздников врачи и специалисты Госпродпотребслужбы призывают украинцев быть особенно внимательными к качеству продуктов и правилам приготовления пищи. Именно в праздничный период традиционно возрастает количество пищевых отравлений — из-за чрезмерного количества блюд, нарушения условий хранения и покупки продуктов в сомнительных местах.

Где и как покупать продукты к праздникам

Эксперты отмечают: продукты следует покупать только в проверенных торговых сетях, специализированных магазинах или на рынках, где проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. От приобретения пищи на стихийных рынках лучше полностью отказаться.

Перед покупкой обязательно:

  • проверяйте срок годности, внешний вид и целостность упаковки;
  • при необходимости требуйте у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов.

Как хранить еду, если пропало электричество

В случае отключения электроэнергии специалисты советуют не открывать холодильник и морозильную камеру. При таких условиях продукты остаются безопасными:

  • до 4 часов в холодильнике;
  • до 48 часов в морозильной камере.

Кухонная безопасность: ключевые правила

Чтобы избежать отравлений во время приготовления праздничных блюд, важно:

  • не готовить «про запас» на несколько дней;
  • отделять сырые продукты от готовых в холодильнике;
  • использовать отдельные доски и ножи для сырого и готового мяса, рыбы, овощей;
  • соблюдать температурные режимы при запекании мяса, рыбы и фарша;
  • тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой;
  • молоко употреблять только кипячёным, а непастеризованный творог — только после термической обработки.

Салаты, десерты и остатки со стола

Особую опасность представляют заправленные салаты и кремовые десерты:

  • салаты следует заправлять непосредственно перед подачей;
  • заправленные салаты нельзя хранить при комнатной температуре дольше двух часов;
  • кондитерские изделия с кремом храните при температуре 2–6 °C до 36 часов, а с заварным кремом — не более 6 часов;
  • блюда, оставшиеся после застолья, не стоит употреблять в последующие дни.

Празднуете вне дома — будьте внимательны

Если вы планируете праздновать в ресторане или кафе, выбирайте только заведения с хорошей репутацией и положительными отзывами. Качество еды и соблюдение санитарных норм — ключ к безопасному отдыху.

Когда необходимо срочно обращаться к врачу

При появлении первых симптомов кишечного заболевания — тошноты, рвоты, боли в животе, повышения температуры — необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. Самолечение может быть опасным.

Специалисты напоминают: пищевое отравление легче предупредить, чем лечить. Соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье и сделать праздничные дни действительно радостными.

Госпродпотребслужба продукты советы для здоровья

