Новогодние застолья без вреда: как избежать пищевых отравлений в зимние праздники

В преддверии рождественско-новогодних праздников врачи и специалисты Госпродпотребслужбы призывают украинцев быть особенно внимательными к качеству продуктов и правилам приготовления пищи. Именно в праздничный период традиционно возрастает количество пищевых отравлений — из-за чрезмерного количества блюд, нарушения условий хранения и покупки продуктов в сомнительных местах.
Где и как покупать продукты к праздникам
Эксперты отмечают: продукты следует покупать только в проверенных торговых сетях, специализированных магазинах или на рынках, где проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. От приобретения пищи на стихийных рынках лучше полностью отказаться.
Перед покупкой обязательно:
- проверяйте срок годности, внешний вид и целостность упаковки;
- при необходимости требуйте у продавца документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов.
Как хранить еду, если пропало электричество
В случае отключения электроэнергии специалисты советуют не открывать холодильник и морозильную камеру. При таких условиях продукты остаются безопасными:
- до 4 часов в холодильнике;
- до 48 часов в морозильной камере.
Кухонная безопасность: ключевые правила
Чтобы избежать отравлений во время приготовления праздничных блюд, важно:
- не готовить «про запас» на несколько дней;
- отделять сырые продукты от готовых в холодильнике;
- использовать отдельные доски и ножи для сырого и готового мяса, рыбы, овощей;
- соблюдать температурные режимы при запекании мяса, рыбы и фарша;
- тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой;
- молоко употреблять только кипячёным, а непастеризованный творог — только после термической обработки.
Салаты, десерты и остатки со стола
Особую опасность представляют заправленные салаты и кремовые десерты:
- салаты следует заправлять непосредственно перед подачей;
- заправленные салаты нельзя хранить при комнатной температуре дольше двух часов;
- кондитерские изделия с кремом храните при температуре 2–6 °C до 36 часов, а с заварным кремом — не более 6 часов;
- блюда, оставшиеся после застолья, не стоит употреблять в последующие дни.
Празднуете вне дома — будьте внимательны
Если вы планируете праздновать в ресторане или кафе, выбирайте только заведения с хорошей репутацией и положительными отзывами. Качество еды и соблюдение санитарных норм — ключ к безопасному отдыху.
Когда необходимо срочно обращаться к врачу
При появлении первых симптомов кишечного заболевания — тошноты, рвоты, боли в животе, повышения температуры — необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. Самолечение может быть опасным.
Специалисты напоминают: пищевое отравление легче предупредить, чем лечить. Соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье и сделать праздничные дни действительно радостными.