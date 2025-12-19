Чи може позбавлення премії вважатися мобінгом: що каже закон
Безпідставне позбавлення премії — не просто неприємна ситуація на роботі, а потенційне порушення трудових прав. Державна служба з питань праці чітко пояснює: у певних умовах такі дії роботодавця можуть кваліфікуватися як мобінг.
Що таке мобінг
Мобінг (цькування) — це систематичні, тривалі та умисні дії або бездіяльність з боку роботодавця, окремих працівників чи групи осіб, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації або створення для нього психологічного чи економічного тиску.
Важливий момент: одиничний конфлікт або разове рішення ще не завжди є мобінгом. Але якщо дії повторюються і мають ознаки тиску — це вже правова площина.
Чи може позбавлення премії бути мобінгом
Так, може. Якщо працівника без обґрунтованих причин позбавляють премій, бонусів або інших заохочень, і це відбувається систематично, такі дії розглядаються як форма економічного тиску, що входить до поняття мобінгу.
Закон не забороняє роботодавцю застосовувати систему преміювання, але вимагає прозорих, зрозумілих і однакових правил для всіх.
Які дії роботодавця вважаються мобінгом
Окрім безпідставного позбавлення премій, до форм психологічного та економічного тиску належать:
- створення ворожої або принизливої атмосфери: погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження;
- ізоляція працівника від колективу: недопущення до нарад, перешкоджання виконанню трудових обов’язків, недопуск до робочого місця;
- необґрунтоване негативне виокремлення працівника з колективу;
- нерівні можливості для навчання та кар’єрного росту;
- нерівна оплата за працю рівної цінності;
- несправедливий і нерівномірний розподіл навантаження між працівниками однакової кваліфікації.
Чому це важливо знати працівникам
Мобінг — не «внутрішня справа колективу», а порушення трудового законодавства, за яке передбачена відповідальність. Працівник має право захищати свої інтереси, фіксувати факти тиску та звертатися до компетентних органів.
