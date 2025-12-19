Может ли лишение премии считаться моббингом: что говорит закон

Если лишение премий имеет признаки давления и повторяется, это может повлечь правовые последствия для работодателя.

Безосновательное лишение премии — не просто неприятная ситуация на работе, а потенциальное нарушение трудовых прав. Государственная служба по вопросам труда четко разъясняет: при определенных условиях такие действия работодателя могут квалифицироваться как моббинг.

Что такое моббинг

Моббинг (травля) — это систематические, длительные и умышленные действия или бездействие со стороны работодателя, отдельных работников или группы лиц, которые направлены на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации либо создание для него психологического или экономического давления.

Важный момент: единичный конфликт или разовое решение еще не всегда является моббингом. Но если действия повторяются и имеют признаки давления — это уже правовая плоскость.

Может ли лишение премии быть моббингом

Да, может. Если работника без обоснованных причин лишают премий, бонусов или других поощрений, и это происходит систематически, такие действия рассматриваются как форма экономического давления, входящая в понятие моббинга.

Закон не запрещает работодателю применять систему премирования, но требует прозрачных, понятных и одинаковых правил для всех.

Какие действия работодателя считаются моббингом

Кроме безосновательного лишения премий, к формам психологического и экономического давления относятся:

создание враждебной или унизительной атмосферы: угрозы, высмеивание, клевета, пренебрежительные замечания;

изоляция работника от коллектива: недопущение к совещаниям, препятствование выполнению трудовых обязанностей, недопуск на рабочее место;

необоснованное негативное выделение работника из коллектива;

неравные возможности для обучения и карьерного роста;

неравная оплата за труд равной ценности;

несправедливое и неравномерное распределение нагрузки между работниками одинаковой квалификации.

Почему это важно знать работникам

Моббинг — не «внутреннее дело коллектива», а нарушение трудового законодательства, за которое предусмотрена ответственность. Работник имеет право защищать свои интересы, фиксировать факты давления и обращаться в компетентные органы.

