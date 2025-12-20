Умєров повідомив про завершення зустрічі у США: перші подробиці

Рустем Умєров заявив, що за підсумками консультацій вже доповів Президенту України.

Фото: Facebook / Рустем Умеров

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська делегація завершила зустріч у Сполучених Штатах із американськими та європейськими партнерами. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Він заявив, що за підсумками консультацій вже доповів Президенту України.

«Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом», – додав Умєров.

Нагадаємо, 19 грудня Умєров заявив, що разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим починає зустріч із представниками США та Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.