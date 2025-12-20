  1. В Україні

Умєров повідомив про завершення зустрічі у США: перші подробиці

08:30, 20 грудня 2025
Рустем Умєров заявив, що за підсумками консультацій вже доповів Президенту України.
Фото: Facebook / Рустем Умеров
Українська делегація завершила зустріч у Сполучених Штатах із американськими та європейськими партнерами. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Він заявив, що за підсумками консультацій вже доповів Президенту України.

«Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом», – додав Умєров.

Нагадаємо, 19 грудня Умєров заявив, що разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим починає зустріч із представниками США та Європи.

