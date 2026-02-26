  1. В Україні

Біля пункту пропуску «Рава-Руська» облаштують 270 паркомісць для вантажівок

19:18, 26 лютого 2026
Майданчики для тимчасової зупинки транспорту з’являться на КПП «Рава-Руська» та «Краковець».
Біля пункту пропуску «Рава-Руська» облаштують 270 паркомісць для вантажівок
Поблизу пункту пропуску «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні збудують майданчики для тимчасової зупинки транспортних засобів, розраховані на 270 паркувальних місць для вантажного транспорту. Про це повідомило Агентство відновлення.

Зазначається, що роботи реалізують у межах проєкту з розбудови прикордонної інфраструктури Львівської області за підтримки Європейського Союзу. Йдеться про модернізацію об’єктів на пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Краковець» на кордоні з Польщею.

Завершено процедуру публічних закупівель за проєктом капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Проєкт передбачає облаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 та км 189+500 у Львівській області. За результатами тендеру в системі Prozorro визначено переможця та укладено договір на виконання ремонтно-будівельних робіт.

В Агентстві відновлення уточнюють, що у Рава-Руській створять сучасні та безпечні зони для тимчасової зупинки транспорту, що дозволить водіям відпочивати та очікувати оформлення документів для перетину державного кордону. Очікується, що це сприятиме оптимізації транспортних потоків, зменшенню черг, підвищенню пропускної спроможності та безпеки руху на одному з ключових напрямків кордону з Польщею.

Паралельно в межах цього ж проєкту передбачено облаштування паркувальних майданчиків для великовагового транспорту на 200 місць у пункті пропуску «Краковець».

Польща кордон

