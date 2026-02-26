  1. В Украине

Возле пункта пропуска «Рава-Русская» обустроят 270 парковочных мест для грузовиков

19:18, 26 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Площадки для временной остановки транспорта появятся на КПП «Рава-Русская» и «Краковец».
Возле пункта пропуска «Рава-Русская» обустроят 270 парковочных мест для грузовиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вблизи пункта пропуска «Рава-Русская» на украинско-польской границе построят площадки для временной остановки транспортных средств, рассчитанные на 270 парковочных мест для грузового транспорта. Об этом сообщило Агентство восстановления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что работы будут реализованы в рамках проекта по развитию пограничной инфраструктуры Львовской области при поддержке Европейского Союза. Речь идет о модернизации объектов на пунктах пропуска «Рава-Русская» и «Краковец» на границе с Польшей.

Завершена процедура публичных закупок по проекту капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская. Проект предусматривает обустройство площадок для стоянки грузового транспорта на км 183+260 и км 189+500 во Львовской области. По результатам тендера в системе Prozorro определен победитель и заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ.

В Агентстве восстановления уточняют, что в Рава-Русской создадут современные и безопасные зоны для временной остановки транспорта, что позволит водителям отдыхать и ожидать оформления документов для пересечения государственной границы. Ожидается, что это будет способствовать оптимизации транспортных потоков, уменьшению очередей, повышению пропускной способности и безопасности движения на одном из ключевых направлений границы с Польшей.

Параллельно в рамках этого же проекта предусмотрено обустройство парковочных площадок для тяжеловесного транспорта на 200 мест в пункте пропуска «Краковец».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
18 кандидатов претендуют на должности судей КСУ: Совет судей обнародовал список

Совет судей обнародовал список кандидатов в Конституционный Суд: кто претендует на должность.

Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Рада включила в повестку дня сессии законопроект о новых правилах судопроизводства в период военного положения

Меньше заседаний — больше письменных решений: депутаты предлагают радикально изменить формат судов в период военного положения.

Вопросы о Крыме и связях мужа с нардепом: ВСП отложил рассмотрение кандидатуры Татьяны Лавренюк

После вопросов о имуществе и поездках в Крым ВСП объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Лавренюк.

Более 30 млрд грн «отмыто» через дропов: Госфинмониторинг раскрыл масштабы преступных схем

Только за пять месяцев с проанализированных банковских счетов сумма «грязных» операций достигла 30,81 миллиарда гривен.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]