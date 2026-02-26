Возле пункта пропуска «Рава-Русская» обустроят 270 парковочных мест для грузовиков

Площадки для временной остановки транспорта появятся на КПП «Рава-Русская» и «Краковец».

Вблизи пункта пропуска «Рава-Русская» на украинско-польской границе построят площадки для временной остановки транспортных средств, рассчитанные на 270 парковочных мест для грузового транспорта. Об этом сообщило Агентство восстановления.

Отмечается, что работы будут реализованы в рамках проекта по развитию пограничной инфраструктуры Львовской области при поддержке Европейского Союза. Речь идет о модернизации объектов на пунктах пропуска «Рава-Русская» и «Краковец» на границе с Польшей.

Завершена процедура публичных закупок по проекту капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская. Проект предусматривает обустройство площадок для стоянки грузового транспорта на км 183+260 и км 189+500 во Львовской области. По результатам тендера в системе Prozorro определен победитель и заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ.

В Агентстве восстановления уточняют, что в Рава-Русской создадут современные и безопасные зоны для временной остановки транспорта, что позволит водителям отдыхать и ожидать оформления документов для пересечения государственной границы. Ожидается, что это будет способствовать оптимизации транспортных потоков, уменьшению очередей, повышению пропускной способности и безопасности движения на одном из ключевых направлений границы с Польшей.

Параллельно в рамках этого же проекта предусмотрено обустройство парковочных площадок для тяжеловесного транспорта на 200 мест в пункте пропуска «Краковец».

