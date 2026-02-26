Верховний суд Індії заборонив підручник для 8 класу через розділ про «корупцію в судах»

Шкільний підручник містив згадки про «судову корупцію», скарги на суддів і процедуру їх усунення.

Верховний суд Індії заборонив поширення шкільного підручника з суспільствознавства для 8 класу, який містив розділи про «корупцію в судовій владі», скарги на суддів та процедуру їх усунення. Суд зобов’язав негайно вилучити книгу з обігу та припинити її друк і цифрове розповсюдження. Про це повідомляє Independent.

Так, колегія суддів на чолі з головою суду Сур’єю Кантом розглянула питання публікації підручника, підготовленого Національною радою з освітніх досліджень і підготовки кадрів (NCERT). Це державний орган, який формує навчальні програми та рекомендує навчальні матеріали для шкіл Індії.

Суд видав припис Міністерству освіти Індії та керівництву NCERT із вимогою пояснити, чому проти них не слід застосувати положення Закону про неповагу до суду або інші норми законодавства.

У підручнику, зокрема в розділі про роль судової влади в індійському суспільстві, йшлося про:

«судову корупцію»;

скарги на суддів;

відсутність прозорості;

фрагменти виступу колишнього голови Верховного суду Індії;

процедуру усунення суддів через парламент.

Окремий розділ під назвою «Затримка правосуддя — це відмова в правосудді» містив, як вказується, неточні дані про кількість нерозглянутих справ в індійських судах.

Судді заявили, що були «майже шоковані» публікацією такого змісту щодо судової системи. Голова суду Сур’я Кант назвав вихід підручника «глибоко вкоріненою та добре спланованою змовою» з метою дискредитації індійської судової влади.

Колегія суддів наголосила, що викладені формулювання можуть створити враження, ніби щодо суддів не вживають жодних заходів у разі надходження скарг. Також суд звернув увагу, що слова колишнього голови Верховного суду Б.Р. Гаваї були використані поза контекстом, що могло створити хибне уявлення про нібито визнання існування корупції.

На думку суду, поширення таких матеріалів може підірвати авторитет інституції та довіру до неї, особливо серед дітей і молоді. Суд підкреслив, що підручник читають не лише школярі, а й їхні батьки та ширше коло суспільства.

Попередньо Верховний суд дійшов висновку, що публікація може підпадати під ознаки кримінальної неповаги до суду, якщо буде доведено умисел щодо дискредитації судової влади.

Суд постановив:

заборонити друк, передрук і цифрове розповсюдження книги з відповідними розділами;

вилучити всі фізичні примірники;

припинити використання підручника в освітньому процесі.

Відповідальність за негайне вилучення та опечатування примірників покладено персонально на директора NCERT і директорів шкіл, до яких уже надійшла книга. Вони мають подати звіт про виконання рішення.

Окрім цього, суд зобов’язав NCERT надати імена осіб, причетних до підготовки забороненого розділу.

