  1. В мире

Верховный суд Индии запретил учебник для 8 класса из-за раздела о «коррупции в судах»

18:42, 26 февраля 2026
Школьный учебник содержал упоминания о «судебной коррупции», жалобах на судей и процедуре их отстранения.
Верховный суд Индии запретил учебник для 8 класса из-за раздела о «коррупции в судах»
Верховный суд Индии запретил распространение школьного учебника по обществознанию для 8 класса, который содержал разделы о «коррупции в судебной власти», жалобах на судей и процедуре их отстранения. Суд обязал немедленно изъять книгу из обращения и прекратить ее печать и цифровое распространение. Об этом сообщает Independent.

Так, коллегия судей во главе с председателем суда Сурьей Кантом рассмотрела вопрос публикации учебника, подготовленного Национальным советом по образовательным исследованиям и подготовке кадров (NCERT). Это государственный орган, который формирует учебные программы и рекомендует учебные материалы для школ Индии.

Суд вынес предписание Министерству образования Индии и руководству NCERT с требованием объяснить, почему к ним не следует применить положения Закона о неуважении к суду или другие нормы законодательства.

В учебнике, в частности в разделе о роли судебной власти в индийском обществе, говорилось о:

  • «судебной коррупции»;
  • жалобах на судей;
  • отсутствии прозрачности;
  • фрагментах выступления бывшего председателя Верховного суда Индии;
  • процедуре отстранения судей через парламент.

Отдельный раздел под названием «Задержка правосудия — это отказ в правосудии» содержал, как указывается, неточные данные о количестве нерассмотренных дел в индийских судах.

Судьи заявили, что были «почти шокированы» публикацией такого содержания о судебной системе. Председатель суда Сурья Кант назвал выход учебника «глубоко укоренившимся и хорошо спланированным заговором» с целью дискредитации индийской судебной власти.

Коллегия судей подчеркнула, что приведенные формулировки могут создать впечатление, будто в отношении судей не принимаются никакие меры при поступлении жалоб. Также суд обратил внимание, что слова бывшего председателя Верховного суда Б.Р. Гаваи были использованы вне контекста, что могло создать ложное представление о якобы признании существования коррупции.

По мнению суда, распространение таких материалов может подорвать авторитет институции и доверие к ней, особенно среди детей и молодежи. Суд подчеркнул, что учебник читают не только школьники, но и их родители и более широкое общество.

Предварительно Верховный суд пришел к выводу, что публикация может подпадать под признаки уголовного неуважения к суду, если будет доказан умысел на дискредитацию судебной власти.

Суд постановил:

  • запретить печать, перепечатку и цифровое распространение книги с соответствующими разделами;
  • изъять все физические экземпляры;
  • прекратить использование учебника в образовательном процессе.

Ответственность за немедленное изъятие и опечатывание экземпляров возложена персонально на директора NCERT и директоров школ, в которые уже поступила книга. Они должны предоставить отчет о выполнении решения.

Кроме того, суд обязал NCERT предоставить имена лиц, причастных к подготовке запрещенного раздела.

суд Индия

Лента новостей

Блоги
Публикации
