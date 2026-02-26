Кабмін змінив розподіл ЄСВ для українців, які перебували у полоні, і батьків дітей до трьох років

Йдеться про окремий порядок зарахування внесків на пенсійне страхування.

Кабмін вніс зміни до додатка постанови від 26 листопада 2014 року № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Рішенням уряду передбачено окремий розподіл суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування для осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться про громадян, визначених Законом України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

Водночас норма не поширюється на військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, зокрема тих, які проходять військову службу під час особливого періоду відповідно до законів «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу» і отримують грошове забезпечення.

Крім того, документом врегульовано розподіл єдиного внеску для осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також для непрацюючих осіб, які здійснюють догляд за дитиною віком від одного до трьох років.

