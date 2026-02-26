Кабмин изменил распределение ЕСВ для украинцев, которые находились в плену, и родителей детей до трех лет

Речь идет об отдельном порядке зачисления взносов на пенсионное страхование.

Кабмин внес изменения в приложение к постановлению от 26 ноября 2014 года № 675 «Об утверждении пропорций распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Решением правительства предусмотрено отдельное распределение суммы единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование для лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Речь идет о гражданах, определенных Законом Украины «О социальном и правовом защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

В то же время норма не распространяется на военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, в частности тех, которые проходят военную службу в период особого периода в соответствии с законами «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе» и получают денежное обеспечение.

Кроме того, документом урегулировано распределение единого взноса для лиц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также для неработающих лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от одного до трех лет.

