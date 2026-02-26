Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності двох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Миколаївському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.
За результатами засідання 25 лютого Комісією ухвалено такі рішення:
Карташева Тетяна Анатоліївна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
Токарєв Артем Геннадійович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді
ВККС нагадала, що 23 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду судді у Миколаївському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 11 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 3 кандидатів – не підтвердили.
