Конкурс в Николаевский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Николаевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания 25 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Карташева Татьяна Анатольевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Токарев Артем Геннадьевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судьи в Николаевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 11 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 3 кандидата — не подтвердили.

