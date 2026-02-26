  1. В Украине

Конкурс в Николаевский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

18:24, 26 февраля 2026
ВККС отметила, что 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судьи в Николаевском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности двух кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Николаевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам заседания 25 февраля Комиссией приняты следующие решения:

Карташева Татьяна Анатольевна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Токарев Артем Геннадьевич — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 11 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 3 кандидата — не подтвердили.

