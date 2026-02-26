Киянин намагався винести 13 кг свинини з гіпермаркету — чим завершилась спроба крадіжки

Чоловік сховав у рюкзак 13,44 кг свинячого ошийка та пройшов повз каси, однак був затриманий охороною.

Оболонський районний суд Києва визнав винним киянина, який намагався винести з гіпермаркету «Епіцентр» понад 13 кілограмів свинини, сховавши м’ясо в рюкзак.

Чоловік пройшов повз каси, не заплативши за товар на понад 4,2 тис. грн, однак його зупинила охорона. Суд визнав це замахом на повторну крадіжку в умовах воєнного стану та призначив покарання — п’ять років позбавлення волі.

Обставини справи №756/17891/25

9 вересня 2025 року близько 16:30 обвинувачений перебував у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр» на вулиці Полярній у Києві. У відділі продажу м’яса він попросив працівника магазину зважити та покласти до його рюкзака свинячий ошийок вагою 13,44 кг загальною вартістю 4 244 грн 80 коп. Після цього чоловік пройшов повз каси, не розрахувавшись за товар. Його зупинили працівники охорони.

Таким чином, злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від волі обвинуваченого. У разі завершення крадіжки товариству «Епіцентр К» могла бути заподіяна майнова шкода на зазначену суму.

Обвинувачений повністю визнав вину та пояснив, що намагався вчинити крадіжку продуктів, однак був затриманий. У суді він розкаявся. За згодою сторін провадження розгляд відбувався у скороченому порядку відповідно до частини третьої статті 349 Кримінального процесуального кодексу України — без дослідження неоспорюваних доказів, з допитом обвинуваченого та вивченням матеріалів щодо його особи.

Вирок суду

Суд кваліфікував дії за частиною другою статті 15 та частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України як закінчений замах на повторне таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах воєнного стану. Водночас у мотивувальній частині вироку наведено формулювання щодо частини другої статті 185 КК України, однак у резолютивній частині суд визнав особу винною саме за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України та призначив покарання в межах санкції цієї норми.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше неодноразово судимий, востаннє звільнився з місць позбавлення волі у березні 2023 року, офіційно не одружений, за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у лікарів-нарколога та психіатра не перебуває. Пом’якшувальною обставиною визнано щире каяття, обтяжувальною — рецидив злочинів.

Суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, і не знайшов підстав для застосування статей 69 чи 75 КК України щодо призначення більш м’якого покарання або звільнення від його відбування з випробуванням.

Вироком суду чоловікові призначено п’ять років позбавлення волі.

