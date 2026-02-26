Киевлянин пытался вынести 13 кг свинины из гипермаркета — чем завершилась попытка кражи

Мужчина спрятал в рюкзак 13,44 кг свиного ошейка и прошел мимо касс, однако был задержан охраной.

Оболонский районный суд Киева признал виновным киевлянина, который пытался вынести из гипермаркета «Эпицентр» более 13 килограммов свинины, спрятав мясо в рюкзак.

Мужчина прошел мимо касс, не заплатив за товар на сумму более 4,2 тыс. грн, однако его остановила охрана. Суд признал это покушением на повторную кражу в условиях военного положения и назначил наказание — пять лет лишения свободы.

Обстоятельства дела №756/17891/25

9 сентября 2025 года около 16:30 обвиняемый находился в помещении гипермаркета «Эпицентр» на улице Полярной в Киеве. В отделе продажи мяса он попросил работника магазина взвесить и положить в его рюкзак свиной ошеек весом 13,44 кг общей стоимостью 4 244 грн 80 коп. После этого мужчина прошел мимо касс, не рассчитавшись за товар. Его остановили сотрудники охраны.

Таким образом, преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли обвиняемого. В случае завершения кражи обществу «Эпицентр К» мог быть причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Обвиняемый полностью признал вину и пояснил, что пытался совершить кражу продуктов, однако был задержан. В суде он раскаялся. По согласию сторон производства рассмотрение проходило в сокращенном порядке в соответствии с частью третьей статьи 349 Уголовного процессуального кодекса Украины — без исследования неоспариваемых доказательств, с допросом обвиняемого и изучением материалов, характеризующих его личность.

Приговор суда

Суд квалифицировал действия по части второй статьи 15 и части четвертой статьи 185 Уголовного кодекса Украины как оконченное покушение на повторное тайное хищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения. В то же время в мотивировочной части приговора приведена формулировка относительно части второй статьи 185 УК Украины, однако в резолютивной части суд признал лицо виновным именно по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины и назначил наказание в пределах санкции данной нормы.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в последний раз освободился из мест лишения свободы в марте 2023 года, официально не женат, по месту проживания характеризуется посредственно, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит. Смягчающим обстоятельством признано искреннее раскаяние, отягчающим — рецидив преступлений.

Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества, и не нашел оснований для применения статей 69 или 75 УК Украины относительно назначения более мягкого наказания либо освобождения от его отбывания с испытанием.

Приговором суда мужчине назначено пять лет лишения свободы.

