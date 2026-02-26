Суд ЄС визнав порушення Угорщиною законодавства через відмову у ліцензії радіостанції Klubradio

Єврокомісія оскаржувала відмову в поновленні дозволу на мовлення незалежної радіостанції.

Суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина порушила законодавство ЄС, не поновивши ліцензію незалежній радіостанції Klubradio. Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалене у четвер. Йдеться про відмову угорського медіарегулятора продовжити ліцензію мовнику, який після 19 років роботи був змушений припинити ефір у лютому 2021 року. Підставою для відмови називали низку порушень нормативних актів, допущених станцією.

Відтоді Klubradio працює лише онлайн. У програмах радіостанції регулярно беруть участь політичні гості та учасники ток-шоу, які критикують урядову політику. Речник угорського уряду не одразу відповів на запит про коментар.

У липні 2022 року Європейська комісія подала позов проти Угорщини через відмову поновити ліцензію радіостанції. Це стало черговим конфліктом між Брюсселем і Будапештом щодо дотримання європейських цінностей, що може вплинути на єдність ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за понад 15 років перебування при владі змінив медіасередовище країни: державні ЗМІ перейшли під повний контроль уряду, а частина приватних видань була закрита або перейшла до власників, лояльних до влади.

Минулого року медіагрупа, половина якої належить бізнесу, близькому до уряду, придбала портфель активів, що включав головну таблоїдну газету країни, за кілька місяців до парламентських виборів, на яких Орбан змагається за збереження влади.

Європейський Союз і продемократичні організації неодноразово звинувачували уряд Орбана в обмеженні свободи ЗМІ та інших прав і свобод. Угорська влада ці звинувачення відкидає.

У 2025 році Угорщина посіла 68-ме місце у Всесвітньому індексі свободи преси, тоді як у 2010 році, коли Орбан уперше очолив уряд, країна була на 23-й позиції.

