  1. У світі

Суд ЄС визнав порушення Угорщиною законодавства через відмову у ліцензії радіостанції Klubradio

17:30, 26 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Єврокомісія оскаржувала відмову в поновленні дозволу на мовлення незалежної радіостанції.
Суд ЄС визнав порушення Угорщиною законодавства через відмову у ліцензії радіостанції Klubradio
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина порушила законодавство ЄС, не поновивши ліцензію незалежній радіостанції Klubradio. Про це повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення ухвалене у четвер. Йдеться про відмову угорського медіарегулятора продовжити ліцензію мовнику, який після 19 років роботи був змушений припинити ефір у лютому 2021 року. Підставою для відмови називали низку порушень нормативних актів, допущених станцією.

Відтоді Klubradio працює лише онлайн. У програмах радіостанції регулярно беруть участь політичні гості та учасники ток-шоу, які критикують урядову політику. Речник угорського уряду не одразу відповів на запит про коментар.

У липні 2022 року Європейська комісія подала позов проти Угорщини через відмову поновити ліцензію радіостанції. Це стало черговим конфліктом між Брюсселем і Будапештом щодо дотримання європейських цінностей, що може вплинути на єдність ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за понад 15 років перебування при владі змінив медіасередовище країни: державні ЗМІ перейшли під повний контроль уряду, а частина приватних видань була закрита або перейшла до власників, лояльних до влади.

Минулого року медіагрупа, половина якої належить бізнесу, близькому до уряду, придбала портфель активів, що включав головну таблоїдну газету країни, за кілька місяців до парламентських виборів, на яких Орбан змагається за збереження влади.

Європейський Союз і продемократичні організації неодноразово звинувачували уряд Орбана в обмеженні свободи ЗМІ та інших прав і свобод. Угорська влада ці звинувачення відкидає.

У 2025 році Угорщина посіла 68-ме місце у Всесвітньому індексі свободи преси, тоді як у 2010 році, коли Орбан уперше очолив уряд, країна була на 23-й позиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЄС ЗМІ Угорщина медіа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]