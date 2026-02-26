Суд ЕС признал нарушение Венгрией законодательства из-за отказа в лицензии радиостанции Klubradio

Еврокомиссия обжаловала отказ в возобновлении разрешения на вещание независимой радиостанции.

Суд Европейского Союза постановил, что Венгрия нарушила законодательство ЕС, не возобновив лицензию независимой радиостанции Klubradio. Об этом сообщает Reuters.

Решение принято в четверг. Речь идет об отказе венгерского медиарегулятора продлить лицензию вещателю, который после 19 лет работы был вынужден прекратить эфир в феврале 2021 года. Основанием для отказа называли ряд нарушений нормативных актов, допущенных станцией.

С тех пор Klubradio работает только онлайн. В программах радиостанции регулярно участвуют политические гости и участники ток-шоу, которые критикуют правительственную политику. Пресс-секретарь венгерского правительства не сразу ответил на запрос о комментарии.

В июле 2022 года Европейская комиссия подала иск против Венгрии из-за отказа возобновить лицензию радиостанции. Это стало очередным конфликтом между Брюсселем и Будапештом по поводу соблюдения европейских ценностей, что может повлиять на единство ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за более чем 15 лет пребывания у власти изменил медиасреду страны: государственные СМИ перешли под полный контроль правительства, а часть частных изданий была закрыта или перешла к владельцам, лояльным к власти.

В прошлом году медиагруппа, половина которой принадлежит бизнесу, близкому к правительству, приобрела портфель активов, включавший главную таблоидную газету страны, за несколько месяцев до парламентских выборов, на которых Орбан борется за сохранение власти.

Европейский Союз и продемократические организации неоднократно обвиняли правительство Орбана в ограничении свободы СМИ и других прав и свобод. Венгерские власти эти обвинения отвергают.

В 2025 году Венгрия заняла 68-е место во Всемирном индексе свободы прессы, тогда как в 2010 году, когда Орбан впервые возглавил правительство, страна была на 23-й позиции.

