Президент Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде подав у відставку на тлі скандалу з Епштейном

Президент і генеральний директор Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде оголосив про відставку.

Як вказує агентство Reuters, це сталося за кілька тижнів після того, як організація ініціювала незалежну перевірку його зв’язків із американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Бренде, який очолював форум із 2017 року, повідомив про рішення у заяві, поширеній ВЕФ.

За даними, на які посилається видання, норвезький посадовець мав із фінансистом три ділові вечері та підтримував контакт електронною поштою й через текстові повідомлення.

«Після ретельних роздумів я вирішив залишити посаду президента і генерального директора Всесвітнього економічного форуму. Мої вісім із половиною років на цій посаді були надзвичайно цінними», — зазначив Бренде.

Обов’язки президента і генерального директора тимчасово виконуватиме керівний директор ВЕФ Алоїс Цвінггі. Нагляд за зміною керівництва здійснюватиме рада піклувальників форуму, яка також розпочне пошук постійного наступника.

