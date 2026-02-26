Президент Всемирного экономического форума Борге Бренде подал в отставку на фоне скандала с Эпштейном
Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума Борге Бренде объявил об отставке.
Как указывает агентство Reuters, это произошло через несколько недель после того, как организация инициировала независимую проверку его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Бренде, который возглавлял форум с 2017 года, сообщил о решении в заявлении, распространенном ВЭФ.
По данным, на которые ссылается издание, норвежский чиновник провел с финансистом три деловых ужина и поддерживал контакт по электронной почте и через текстовые сообщения.
«После тщательных раздумий я решил оставить должность президента и генерального директора Всемирного экономического форума. Мои восемь с половиной лет на этой должности были чрезвычайно ценными», — отметил Бренде.
Обязанности президента и генерального директора временно будет исполнять управляющий директор ВЭФ Алоис Цвингги. Надзор за сменой руководства будет осуществлять совет попечителей форума, который также начнет поиск постоянного преемника.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.