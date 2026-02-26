Суд обрав запобіжний захід прокурору, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП на Львівщині

Підозрюваного взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави.

Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова застосував запобіжний захід щодо прокурора Шептицької окружної прокуратури, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула дитина. Про це інформує суд.

За версією слідства, 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району відбулася ДТП, що призвела до загибелі 14-річної дівчини та травмування 9-річного хлопчика під час переходу проїзної частини дороги.

За даними правоохоронних органів, водієм транспортного засобу був працівник Шептицької окружної прокуратури Львівської області, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження).

Слідчий суддя постановив ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 240,00 грн відповідно.

У випадку внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків, які діятимуть до 24 квітня 2026 року.

Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, обраний запобіжний захід може бути оскаржений в апеляційному порядку у строки та у спосіб, передбачений чинним законодавством.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі прокурора. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокурору Шептицької окружної прокуратури оголосили підозру.

