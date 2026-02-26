  1. В Україні

Суд обрав запобіжний захід прокурору, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП на Львівщині

19:15, 26 лютого 2026
Підозрюваного взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави.
Суд обрав запобіжний захід прокурору, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП на Львівщині
Слідчий суддя Личаківського районного суду Львова застосував запобіжний захід щодо прокурора Шептицької окружної прокуратури, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула дитина. Про це інформує суд.

За версією слідства, 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району відбулася ДТП, що призвела до загибелі 14-річної дівчини та травмування 9-річного хлопчика під час переходу проїзної частини дороги.

За даними правоохоронних органів, водієм транспортного засобу був працівник Шептицької окружної прокуратури Львівської області, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та тяжкі тілесні ушкодження).

Слідчий суддя постановив ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 266 240,00 грн відповідно.

У випадку внесення застави на підозрюваного покладається низка процесуальних обов’язків, які діятимуть до 24 квітня 2026 року.

Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, обраний запобіжний захід може бути оскаржений в апеляційному порядку у строки та у спосіб, передбачений чинним законодавством.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі прокурора. Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокурору Шептицької окружної прокуратури оголосили підозру. 

суд прокуратура Львів ДТП прокурор

