На Львівщині прокурору повідомили про підозру у справі про смертельну ДТП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокурору Шептицької окружної прокуратури оголосили підозру у справі про смертельну аварію.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 ККУ − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

«З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП. З огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП», – наголосив Кравченко.

За даними Генпрокурора, наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Зокрема, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Нагадаємо, Руслан Кравченко взяв під особистий контроль справу щодо ДТП, у якій загинула дитина, ще одна − госпіталізована.

